पहले मारा आवारा कुत्ता, फिर बाइक से... वायरल वीडियो पर हल्ला; केस दर्ज

आवारा कुत्तों पर पिछले दिनों मचे शोर के बीच महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसके बाद फिर से इस पर हल्ला होने लगा है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को एक आवारा कुत्ते को, जिसे कथित तौर पर उसने ही मारा है, सड़क पर मोटरसाइकिल से बांधकर घसीटते हुआ दिखाया गया है। यह वीडियो नासिक के सतपुर इलाके का है। आरोप है कि उस शख्स ने पहले कुत्ते को मारा फिर उसे अपनी बाइक के पीछे बांधकर उसे घसीटता हुआ ले गया।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही आरोपी व्यक्ति मरे कुत्ते को बांधकर मोटरसाइकिल आगे बढ़ाता है, कुत्ता सड़क पर घसीटता चला जाता है और कई अन्य आवारा कुत्ते उसके पीछे-पीछे दौड़ते जा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद नासिक पुलिस ने कहा है कि उसने सतपुर थाने में आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है।

पुणे में भी इसी तरह का वीडियो आया था सामने इसी तरह की एक अन्य घटना में पुणे में एक अन्य बाइक सवार को अपने पालतू कुत्ते को बाइक के हैंडल से बंधे पट्टे से घसीटते हुए देखा गया था। उस वीडियो में दिखाया गया है कि जब बाइक सवार पट्टा खींचता है और बाइक चलाता रहता है, तो असहाय कुत्ता पहले उसका विरोध करता है लेकिन बाद में खिंचता चला जाता है। इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़काया था।