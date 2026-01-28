पहले लड़खड़या फिर एक ओर झुका और फिर... देखें अजित पवार के प्लेन क्रैश का नया वीडियो

संक्षेप: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बुधवार को बारामती में क्रैश हो गया। इस हादसे में अजित पवार सहित विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अब इस घटना का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस नए वीडियो में प्लेन के क्रैश होने से पहले का नजारा साफ दिखाई दे रहा है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बुधवार को बारामती में क्रैश हो गया। इस हादसे में अजित पवार सहित विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अब इस घटना का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस नए वीडियो में प्लेन के क्रैश होने से पहले का नजारा साफ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि विमान पहले एक तरफ झुकता है और थोड़ी देर बाद क्रैश हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट में अजित पवार के साथ एक सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे।

हादसे के बाद जानकारी मिली कि अजित पवार का विमान लैंडिंग स्ट्रिप के पास वाले इलाके में गिरा था। लैंडिंग के दौरान ही विमान का नियंत्रण खो गया था। वायरल वीडियो को देखकर भी यही लगता है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश के समय विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया। हादसे के बाद विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई।

गौरतलब है कि बारामती हवाई पट्टी के पास हुए इस विमान हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने एक समर्पित टीम तैनात है। यह टीम घटनास्थल पर सुरक्षित हवाई संचालन में मदद के लिए आवश्यक एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) और मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान कर रही है। वायुसेना के अनुसार, प्रशासनिक अधिकारियों के अनुरोध पर उसने वायु योद्धाओं की एक समर्पित टीम तैनात की है।

बुधवार सुबह खराब दृश्यता के कारण चक्कर लगाने के बाद ‘लेयरजेट’ विमान को बारामती में उतरने की अनुमति मिली थी। हालांकि, मंजूरी मिलने के बाद भी विमान ने एटीसी को कोई ‘रीड-बैक’ नहीं दिया और कुछ ही पलों बाद रनवे के किनारे आग की लपटों में घिर गया।