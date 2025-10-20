दीवाली पर दुखद घटना, मुंबई की एक चॉल में लगी आग; 15 साल के बच्चे की मौत
दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके में स्थित एक चॉल में सोमवार तड़के आग लगने से 15 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब चार बजकर 15 मिनट पर कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग पर शिवशक्ति नगर स्थित एक चॉल में हुई।
नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने से चार लोग झुलस गए और उन्हें सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, जहां यश विट्ठल खोट (15) को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अन्य घायल व्यक्तियों देवेन्द्र चौधरी (30), विराज खोट (13) और संग्राम कुरने (25) का उपचार हो रहा है।
अधिकारी ने बताया कि चौधरी को ‘आईसीयू’ में भर्ती कराया गया है, जबकि दो अन्य की हालत स्थिर बताई गई है। एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और सुबह 4.35 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।