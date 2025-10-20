Hindustan Hindi News
दीवाली पर दुखद घटना, मुंबई की एक चॉल में लगी आग; 15 साल के बच्चे की मौत

Mon, 20 Oct 2025 11:34 AMNisarg Dixit भाषा
दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके में स्थित एक चॉल में सोमवार तड़के आग लगने से 15 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब चार बजकर 15 मिनट पर कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग पर शिवशक्ति नगर स्थित एक चॉल में हुई।

नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने से चार लोग झुलस गए और उन्हें सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, जहां यश विट्ठल खोट (15) को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अन्य घायल व्यक्तियों देवेन्द्र चौधरी (30), विराज खोट (13) और संग्राम कुरने (25) का उपचार हो रहा है।

अधिकारी ने बताया कि चौधरी को ‘आईसीयू’ में भर्ती कराया गया है, जबकि दो अन्य की हालत स्थिर बताई गई है। एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और सुबह 4.35 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

