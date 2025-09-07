मुंबई के दहिसर में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, 1 महिला की मौत, 18 घायल

मुंबई के दहिसर इलाके में रविवार को एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल हो गए हैं। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे न्यू जन कल्याण सोसाइटी के बी विंग की सातवीं मंजिल पर आग लग गई। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही दमकल विभाग के कर्मचारियों और पुलिस को सूचित कर दिया। शाम करीब 6 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया।