मुंबई के दहिसर में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, 1 महिला की मौत, 18 घायल
Mumbai: मुंबई के दहिसर में एक 24 मंजिला इमारत में लगी आग से आस पास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस पूरे घटनाक्रम में 1 महिला की जान चली गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए।
मुंबई के दहिसर इलाके में रविवार को एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल हो गए हैं। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे न्यू जन कल्याण सोसाइटी के बी विंग की सातवीं मंजिल पर आग लग गई। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही दमकल विभाग के कर्मचारियों और पुलिस को सूचित कर दिया। शाम करीब 6 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया।
एजेंसी से बात करते हुए एक अधिकारी ने पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "इमारत में रहने वाले 36 लोगों को बचा लिया गया, जिनमें से 19 को विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। रोहित अस्पताल में भर्ती सात लोगों में से एक महिला की मौत हो गई। एक पुरुष की हालत गंभीर है। अन्य की हालत स्थिर है। घायलों में से दस को नॉर्दर्न केयर अस्पताल और एक-एक को प्रगति अस्पताल व नगर निगम द्वारा संचालित शताब्दी अस्पताल ले जाया गया।"
अपडेट की जा रही है।