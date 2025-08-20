FIR lodged against election expert Sanjay Kumar for making false claims about Maharashtra चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज, महाराष्ट्र को लेकर किया था गलत दावा, Maharashtra Hindi News - Hindustan
चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज, महाराष्ट्र को लेकर किया था गलत दावा

Madan Tiwari पीटीआईWed, 20 Aug 2025 09:15 PM
नागपुर जिला पुलिस ने बुधवार को चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार के खिलाफ 'चुनाव से संबंधित झूठे बयान' के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की। संजय कुमार ने दावा किया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 2024 के आम चुनावों की तुलना में बढ़ी है।

संजय कुमार की पोस्ट में 2024 के आम चुनावों की तुलना में दो विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा किया गया था, जो लगभग छह महीने के अंतराल पर हुए थे। बाद में उन्होंने मंगलवार को इसे हटा दिया और एक अन्य पोस्ट में माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर "गलत जानकारी" पोस्ट करने के लिए माफी मांगी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि रामटेक के तहसीलदार की शिकायत पर कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर धारा 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 353 (1) बी (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान), 212 (लोक सेवक को गलत जानकारी प्रदान करना) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 340 के तहत मामला दर्ज किया गया था।