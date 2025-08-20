चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज, महाराष्ट्र को लेकर किया था गलत दावा

संजय कुमार की पोस्ट में 2024 के आम चुनावों की तुलना में दो विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा किया गया था, जो लगभग छह महीने के अंतराल पर हुए थे।

नागपुर जिला पुलिस ने बुधवार को चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार के खिलाफ 'चुनाव से संबंधित झूठे बयान' के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की। संजय कुमार ने दावा किया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 2024 के आम चुनावों की तुलना में बढ़ी है।

संजय कुमार की पोस्ट में 2024 के आम चुनावों की तुलना में दो विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा किया गया था, जो लगभग छह महीने के अंतराल पर हुए थे। बाद में उन्होंने मंगलवार को इसे हटा दिया और एक अन्य पोस्ट में माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर "गलत जानकारी" पोस्ट करने के लिए माफी मांगी।