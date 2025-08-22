बेटी ने अरेंज मैरिज से किया इनकार, पिता ने तकिए से गला घोंटकर मार डाला; खुद भी लगा ली फांसी

बेटी की हत्या के बाद, शाकिर को गहरे पश्चाताप और दुख ने घेर लिया। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। पहले उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की और फिर अपनी छाती में चाकू घोंपा, लेकिन ये प्रयास घातक नहीं हुए।

महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 45 वर्षीय पिता ने अपनी 17 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर तकिए से दम घोंटकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने अपने रिश्तेदार के बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, पिता ने खुद भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना बुधवार सुबह उस समय सामने आई, जब मृतक की पत्नी और उसके दो बेटों (12 और 8 वर्ष) ने सुबह नींद से जागने के बाद घर में दोनों के शव देखे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हिंगोली के पुलिस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे ने प्रारंभिक जांच के हवाले से बताया कि आरोपी पिता का नाम सैयद शाकिर है जो पेशे से ड्राइवर था। उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी अपने रिश्तेदार के बेटे से तय की थी। हालांकि, लड़की ने इस अरेंज्ड मैरिज से साफ इनकार कर दिया था। कोकाटे ने कहा, "लड़की के इनकार के बाद, सैयद शाकिर को सामाजिक बदनामी का डर सताने लगा। बुधवार तड़के उसने कथित तौर पर अपनी बेटी को सोते समय तकिए से दम घोंटकर मार डाला। इसके बाद, उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।"

पुलिस जांच में पता चला कि पिछले तीन दिनों से बेटी के शादी से इनकार करने के कारण घर में बार-बार झगड़े हो रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "19 अगस्त की रात को सैयद शाकिर ने अपनी पत्नी को उसकी नियमित दवाओं के साथ नींद की गोलियां दीं ताकि वह गहरी नींद में सोती रहे। वह डायबिटीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित है। इसके बाद, वह अपनी बेटी के कमरे में गया और सोते समय उसका तकिए से दम घोंट दिया।" उस समय घर में उसके दो बेटे भी सो रहे थे।

अधिकारी ने आगे बताया, "अपनी बेटी की हत्या के बाद, सैयद शाकिर को गहरे पश्चाताप और दुख ने घेर लिया। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। पहले उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की और फिर अपनी छाती में चाकू घोंपा, लेकिन ये प्रयास घातक नहीं हुए। आखिरकार, उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।"