शिंदे सेना के Ex मंत्री शिवरात्रि पर गए मंदिर तो भड़के BJP कार्यकर्ता; गोमूत्र छिड़क शुद्धिकरण, मचा बवाल

Feb 16, 2026 09:51 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, संभाजी नगर
भाजपा की सिल्लोड इकाई के प्रमुख मनोज मोरेलू ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि सत्तार गोमांस खाते हैं और उन्होंने मंदिर की पवित्रता को भंग की है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने इसे शुद्ध करने के लिए गोमूत्र छिड़का।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के सिल्लोड स्थित एक मंदिर में दर्शन के लिए शिवसेना के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मराठवाड़ा इलाके के मुस्लिम विधायक अब्दुल सत्तार के प्रवेश करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने गोमूत्र छिड़ककर मंदिर का 'शुद्धिकरण' किया है। दरअसल, सत्तार महाशिवरात्रि के मौके पर रविवार को विधानसभा क्षेत्र सिल्लोड के रहीमाबाद स्थित नागेश्वर शिव मंदिर में गए थे। मुस्लिम विधायक के मंदिर जाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पर भाजपा और अन्य संगठनों ने विरोध जताया और मंदिर पहुंचकर उसका 'शुद्धिकरण' किया। बाद में गोमूत्र से मंदिर के शुद्धिकरण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

भाजपा की सिल्लोड इकाई के प्रमुख मनोज मोरेलू ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया, ''सत्तार गोमांस खाते हैं और (अपनी यात्रा से) उन्होंने मंदिर की पवित्रता को भंग किया है।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए हमने इसे शुद्ध करने के लिए गोमूत्र छिड़का।'' उन्होंने आरोप लगाया कि वह मुसलमानों और हिंदुओं, दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह (सत्तार) हाल में हज पर गए थे और अब मंदिर जा रहे हैं। अब ये मामला सूबे में विवाद का मुद्दा बन गया है।

गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए था: भाजपा नेता

टीवी 9 के मुताबिक भाजपा नेता आचार्य तुषार भोसले ने एक बयान में कहा है कि क्या अब्दुल सत्तार ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है? अगर नहीं, तो उन्हें मंदिर में बाहर से ही दर्शन करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि हमारे देवी-देवताओं के मंदिर कोई स्मारक नहीं हैं, बल्कि आस्था के केंद्र हैं। ऐसे में उसके गर्भगृह में राजनीतिक लाभ के लिए दूसरे धर्म के लोगों को नहीं जाना चाहिए और धार्मिक नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए था।

शिव सबके हैं: संजय निरूपम

दूसरी तरफ, इस पूरे विवाद पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिव सबके हैं। इसलिए सत्तार के शिव मंदिर जाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “शिव सबके हैं। शिव सर्वव्यापी हैं। शिव ही सत्य हैं। अगर विधायक अब्दुल सत्तार महाशिवरात्रि पर शिव का दर्शन करने एक शिव मंदिर में चले गए तो ना शिव अपवित्र हुए, ना शिव मंदिर। पवित्र सत्तार हो गए। विरोध व्यर्थ है।”

वहीं कई भाजपा कार्यकर्ताओं को कहना है कि गोमैंस खाने वाले सत्तार ने हिन्दू मंदिर में प्रवेश कर उसे अपवित्र कर दिया था, जिसे गोमूत्र छिड़कर शुद्ध किया गया है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

