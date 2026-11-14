महाराष्ट्र में आसान हो गए SIR के नियम, अब नाम जुड़वाने के लिए BLO के पास जाने की भी जरूरत नहीं
महाराष्ट्र में एसआईआर के दौरान दो करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा गया था। उनका नाम जोड़ने के लिए अब प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और लोगों को काफी राहत दी गई है।
महाराष्ट्र में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान नाम कटने की जगह बड़ी संख्या में नामों को जोड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2002 के रिकॉर्ड्स में करीब 1 करोड़ 20 लाख 24 हजार लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे। वहीं इस बार एसआईआर में में रिकॉर्ड 99.4 फीसदी नामों को जोड़ लिया गया है। कुछ लोग जो अब भी बच गए हैं उन्हें अपने दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया है।
एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 2 करोड़ 60 हजार अन्य लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से काटे गए थे। उनके दस्तावेजों और रिकॉर्ड में गड़बड़ियां पाई गई थीं। वहीं अन्य 50 लाख से ज्यादा वोटर्स का रिकॉर्ड 2002 की एसआईआर में गायब हो गया था। ऐसे में इन सभी लोगों को राष्ट्रीयता प्रमाणित करने के लिए नोटिस भेजा गया है। महाराष्ट्र में एसआईआर के नियमों को नरम करने के बाद बड़ी संख्या में नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं।
नियमों में क्या दी गई है ढील
महाराष्ट्र में अब लोगों को अपना नाम जुड़वाने के लिए बीएलओ के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। लोग वॉट्सऐप के जरिए भी अपने डॉक्युमेंट भेज सकते हैं। वोटर आधार कार्ड और पैन कार्ड भी जमा कर सकते हैं। दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर रखी गई है।
इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के स्तर के अधिकारियों का कहना है कि बीएलओ को इस बात की छूट दी गई है कि वे दस्तावेज देखने के बाद फैसला कर सकता हैं कि नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सकता है या नहीं है। नंदुरबार जिले में सबसे ज्यादा 99.99 फीसदी नामों को दोबारा जोड़ा गया है। वहीं दूसरे नंबर पर वर्धाऔर तीसरे नंबर पर नासिक का नाम है। नांदेड़ में 96.18 फीसदी नाम जोड़े गए हैं।
इससे पहले बताया गया कि एसाईआर के दौरान बहुत सारे मतदाताओं को फॉर्म6 दिए गए थे लेकिन उन्होंने दोबारा जमा नहीं किया। इसके चलते पलयान कर चुके, मृत और अनुपस्थित लोगों के नाम हटा दिए गए थे। जो लोग किसी वजह से फॉर्म नहीं जमा कर पाए उन्हें दोबारा मौका दिया गया है। ये निर्देश महाराष्ट्र समेत सात राज्यों में लागू किए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि डुप्लीकेट नामों पर कड़ी नजर बनी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी योग्य नागरिक वोटिंग के अधिकार से वंचित ना रहे।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें