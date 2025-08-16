ऑनलाइन दूध मंगाने की कोशिश कर रही थी बुजुर्ग महिला, खातों से 18.5 लाख रुपए उड़े

Maharashtra: महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग महिला को ऑनलाइन एप से दूध मंगाना महंगा पड़ गया। महिला ने ऑनलाइन दूध ऑर्डर करने की कोशिश की और इसी कोशिश में उसके साथ 18.5 लाख रुपए की धोखा धड़ी हो गई।

मुंबई की वडाला निवासी एक महिला को एक ऑनलाइन एप के जरिए दूध मंगाना महंगा पड़ गया। पुलिस के मुताबिक 71 वर्षीय महिला ने दूध ऑर्डर करने की कोशिश के दौरान अपने खातों से करीब 18.5 लाख रुपए गंवा दिए। एक अधिकारी ने बताया कि महिला ने इस महीने की शुरुआत में ही दो दिनों के भीतर अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा दी।

रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने 4 अगस्त को दूध ऑर्डर करने की कोशिश की। लेकिन वह उसमें नाकाम रही। इसके बाद उसे एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने अपना परिचय दूध कंपनी के ही एक अधिकारी दीपक के रूप में दिया। महिला का थोड़ा भरोसा जीतने के बाद ठग ने महिला को उसके फोन पर एक लिंक भेज कर दूध ऑर्डर करने की जानकारी मांगी। इसके बाद ठग ने कहा कि वह (महिला) बिना कॉल कट किए लिंक पर क्लिक करे। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वह सफल नहीं हो पाई, झुंझलाकर महिला ने कॉल कट कर दिया।

मामला यहीं शांत नहीं हुआ। अधिकारी ने बताया कि अगले दिन महिला को उसी व्यक्ति का एक बार फिर फोन आया और उसने महिला से फिर से वही जानकारी दोहराने के लिए कहा, जिसे महिला ने दोहरा दी। आरोपी ने उसी समय महिला का फोन हैक कर लिया। हालांकि उस समय महिला को पता नहीं चला कि उसके साथ ठगी हो चुकी है।

अगले दिन जब वह बैंक गई तब उसे पता चला कि उसके एक खाते में से करीब 1.7 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। बाकी खातों की जांच करने पर पता चला कि उसके बाकी दो खातों को भी खाली कर दिया गया है।