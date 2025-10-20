उद्धव-राज साथ-साथ, 104 दिनों में 6 बार मुलाकात; एकनाथ शिंदे ने बताया 'नाटक'
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने रविवार को ठाकरे भाइयों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ठाकरे बंधुओं की अनौपचारिक बैठक को 'नाटक' करार दिया, जिसे रिश्तों में सुधार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। एक सभा संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि अतीत में मराठी नाटक 'भाऊबंधकी' खूब मशहूर था, लेकिन अब 'मनोमिलन' का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बता दें कि 'भाऊबंधकी' भाइयों या सगे-संबंधियों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जबकि 'मनोमिलन' का मतलब मन-मुटाव मिटाकर एकजुट होना है।
शिंदे का यह कटाक्ष शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के अपने चचेरे भाई व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे के मुंबई में आयोजित दिवाली उत्सव में शिरकत करने के बाद आया। हाल के दिनों में दोनों भाइयों की बार-बार मुलाकातों से स्थानीय निकाय चुनावों हेतु गठजोड़ की अटकलें जोर पकड़ चुकी हैं। शिंदे ने अंबरनाथ में नवनिर्मित आनंद दिघे नाट्यगृह का उद्घाटन किया, जो उनके स्वर्गीय गुरु व शिवसेना के वरिष्ठ नेता आनंद दिघे को समर्पित है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा-नीत 'महायुति' सरकार की कई उपलब्धियों को भी गिनाया।
चार माह में 6 बार मुलाकात
बताते चलें कि पिछले चार महीनों में ठाकरे भाइयों की यह छठी भेंट थी। जिसको लेकर महाराष्ट्र में सियासत चरम पर है। दूसरी ओर राजनीतिक पंडित इसे ठाकरे परिवार के दोनों धड़ों के बीच पुराने विवादों को सुलझाकर नई साझेदारी की ओर बढ़ने का संकेत मान रहे हैं
कब-कब मिले ठाकरे ब्रदर्स
- 5 जुलाई 2025: मराठी भाषा कार्यक्रम में दोनों भाई एक साथ मंच पर नजर आए
- 27 जुलाई 2025: राज ठाकरे ने उद्धव के जन्मदिन पर 'मातोश्री' जाकर बधाई दी
- 27 अगस्त 2025: दो दशक बाद उद्धव राज के गणेशोत्सव में शामिल हुए
- 10 सितंबर 2025: गणेश मुहूर्त के दौरान दोनों की औपचारिक बैठक हुई
- 5 अक्टूबर 2025: पारिवारिक कार्यक्रम में आए थे एक साथ नजर
- 19 अक्टूबर 2025: अब दिवाली उत्सव में मिले दोनों भाई