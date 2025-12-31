Hindustan Hindi News
साल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग से दूर रहे एकनाथ शिंदे, BMC चुनाव से पहले फिर महाभारत?

संक्षेप:

महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में बवाल मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे साल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे तो चर्चाएं शुरू हो गईं। इसे निकाय चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर विवाद के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वह नाराजगी जाहिर करने के मकसद से ही मीटिंग में नहीं पहुंचे।

Dec 31, 2025 04:10 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में साल 2025 के आखिरी दिन भी रस्साकशी देखने को मिली है। साल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे, जो कई मौकों पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। यही कारण है कि उनके ना पहुंचने से एक बार फिर से कयास तेज हैं कि आखिर वह क्यों नहीं आए। उनकी गैरहाजिरी को बीएमसी समेत कई निकाय चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कई निकायों में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच खींचतान देखी जा रही है। ऐसे में उनका ना पहुंचना भाजपा को संकेत देने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि शिवसेना के उदय सामंत ने चर्चाओं को खारिज किया और कहा कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं।

भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच कुल 11 नगर निकायों को लेकर गठबंधन पर सहमति बन गई है और सीट बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन 18 स्थानों पर ऐसी सहमति नहीं बन पाई है और दोनों ने अलग रास्ता भी अपना लिया है। स्थानीय स्तर के शिवसेना नेताओं का कहना है कि भाजपा ने जानबूझकर ऐसा किया है। उसने पहले से ही ज्यादातर सीटों पर अपने स्तर पर तैयारी कर ली थी और फिर बातचीत को जानबूझकर लटकाया गया। अंत में गठबंधन तोड़ने की बात कहके अलग रास्ता अपना लिया। इससे भाजपा तो फायदे में रही है क्योंकि उसकी तैयारी पूरी थी, लेकिन शिवसेना को झटका लगा है।

नाराज नहीं बीमार हैं एकनाथ शिंदे, शिवसेना की सफाई

माना जा रहा है कि इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए एकनाथ शिंदे मीटिंग में नहीं गए। वहीं उदय सामंत ने कहा कि एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है और वह अपने ठाणे स्थित घर में हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया को उन 11 निकायों की भी बात करनी चाहिए, जहां दोनों के बीच गठबंधन हुआ है और सीट बंटवारा हो चुका है। सामंत ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की स्थिति है। मराठी अस्मिता के नाम पर चुनाव लड़ने वाले दल आपस में उलझे हुए हैं। ज्यादातर सीटों पर उद्धव ठाकरे की सेना अकेले लड़ रही है।

कृपाशंकर के उत्तर भारतीय कैंडिडेट वाले बयान पर भी आपत्ति

कृपाशंकर सिंह के बयान को लेकर भी उदय सामंत ने आपत्ति जताई है। सिंह ने कहा था कि उत्तर भारतीय को मेयर कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए। इस पर सामंत ने कहा कि कृपाशंकर सिंह के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे महायुति के फैसलों के बारे में बात करें। ऐसे किसी भी मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस या फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ही फैसला ले सकते हैं।

