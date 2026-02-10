Hindustan Hindi News
सलमान खान भारतीय नागरिक नहीं है क्या, RSS के कार्यक्रम में जाने पर बोले एकनाथ शिंदे

सलमान खान भारतीय नागरिक नहीं है क्या, RSS के कार्यक्रम में जाने पर बोले एकनाथ शिंदे

संक्षेप:

एकनाथ शिंदे ने कहा कि सलमान खान की उपस्थिति में कुछ भी गलत नहीं है। यह पूरी तरह उचित है। उन्होंने कहा, 'वे मुंबई के निवासी हैं। इसलिए उनके मुंबई में आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल होने को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।'

Feb 10, 2026 04:01 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक्टर सलमान खान के RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर उठे विवाद का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सलमान खान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में गए या नहीं गए, यह किस तरह का सवाल है? सलमान खान भारतीय नागरिक नहीं है क्या? वह है। शिदें ने कहा, 'सलमान खान एक भारतीय नागरिक हैं। वे घर में भगवान गणेश की स्थापना करते हैं। हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं और उनका परिवार भी ऐसा ही करता है।'

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि मोहन भागवत के कार्यक्रम में सलमान खान की उपस्थिति में कुछ भी गलत नहीं है। यह पूरी तरह उचित है। उन्होंने कहा, 'वे मुंबई के निवासी हैं। इसलिए उनके मुंबई में आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल होने को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।' यह टिप्पणी आरएसएस के शताब्दी समारोह से जुड़े हालिया कार्यक्रम के बाद राजनीतिक बहस के बीच आई है।

भागवत के भाषण में तल्लीन सलमान खान

सलमान खान शनिवार को मुंबई में RSS के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख मोहन भागवत के भाषण में पूरी तरह से तल्लीन दिखे। सलमान के साथ फिल्मकार सुभाष घई और गीतकार, कवि व लेखक प्रसून जोशी भी थे। सलमान खान ने भागवत की बात बड़े ध्यान से सुना। इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघ किसी का विरोध किए बिना देश के लिए काम करता है। राष्ट्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित करता है और सत्ता की लालसा किए बिना कार्य करता है।

संघ की 100 साल की यात्रा

शनिवार को वर्ली क्षेत्र के नेहरू सेंटर में 'संघ की 100 साल की यात्रा: नए क्षितिज' शीर्षक से दो दिवसीय व्याख्यान शृंखला का पहला दिन था। जैसे ही सलमान खान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अपने स्मार्टफोन से उनकी तस्वीरें खींचने की कोशिश की। दो दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य आरएसएस की यात्रा, समाज में इसकी भूमिका और इसके भविष्य को आकार देने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर चिंतन करना है। संघ के व्यापक शताब्दी अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में आरएसएस के वरिष्ठ नेता और आमंत्रित वक्ता आम जनता के साथ चर्चा के लिए एकत्रित हुए।

