सलमान खान भारतीय नागरिक नहीं है क्या, RSS के कार्यक्रम में जाने पर बोले एकनाथ शिंदे

संक्षेप: एकनाथ शिंदे ने कहा कि सलमान खान की उपस्थिति में कुछ भी गलत नहीं है। यह पूरी तरह उचित है। उन्होंने कहा, 'वे मुंबई के निवासी हैं। इसलिए उनके मुंबई में आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल होने को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।'

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक्टर सलमान खान के RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर उठे विवाद का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सलमान खान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में गए या नहीं गए, यह किस तरह का सवाल है? सलमान खान भारतीय नागरिक नहीं है क्या? वह है। शिदें ने कहा, 'सलमान खान एक भारतीय नागरिक हैं। वे घर में भगवान गणेश की स्थापना करते हैं। हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं और उनका परिवार भी ऐसा ही करता है।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि मोहन भागवत के कार्यक्रम में सलमान खान की उपस्थिति में कुछ भी गलत नहीं है। यह पूरी तरह उचित है। उन्होंने कहा, 'वे मुंबई के निवासी हैं। इसलिए उनके मुंबई में आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल होने को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।' यह टिप्पणी आरएसएस के शताब्दी समारोह से जुड़े हालिया कार्यक्रम के बाद राजनीतिक बहस के बीच आई है।

भागवत के भाषण में तल्लीन सलमान खान सलमान खान शनिवार को मुंबई में RSS के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख मोहन भागवत के भाषण में पूरी तरह से तल्लीन दिखे। सलमान के साथ फिल्मकार सुभाष घई और गीतकार, कवि व लेखक प्रसून जोशी भी थे। सलमान खान ने भागवत की बात बड़े ध्यान से सुना। इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघ किसी का विरोध किए बिना देश के लिए काम करता है। राष्ट्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित करता है और सत्ता की लालसा किए बिना कार्य करता है।