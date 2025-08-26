महाराष्ट्र में बंद हो जाएगी 'लाडकी बहिन योजना'? एकनाथ शिंदे ने साफ-साफ बताया

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। इस योजना के बंद होने की अटकलें भी चल रही हैं। इस बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है।

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। इस योजना के बंद होने की अटकलें भी चल रही हैं। इस बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लाडकी बहिन योजना बंद नहीं होगी, और सरकार सभी चुनावी वादों का सम्मान करेगी। शिंदे की टिप्पणी उस दिन आई जब अदिति तटकरे ने 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की बात कही। मातंग समुदाय के लहूजी सेना सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि लाडकी बहिन योजना बंद नहीं होगी। यह आपके भाई का वचन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों की ऋण माफी सहित सभी चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान दरअसल, महाराष्ट्र सरकार की मंत्री अदिति तटकरे ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार ने लाडकी बहिन योजना के तहत प्रारंभिक रूप से 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि इन अयोग्य लाभार्थियों का डेटा सत्यापन के लिए जिला अधिकारियों को सौंप दिया गया है, और जांच पूरी होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहेगा।

तटकरे ने क्या कहा? तटकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत लगभग 26 लाख लाभार्थियों की प्रारंभिक जानकारी दी है, जो योजना के मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं प्रतीत होते। ये लाभार्थी राज्य के सभी जिलों से हैं। तटकरे ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस जानकारी को भौतिक सत्यापन के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को सौंप दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय स्तर पर यह जांच की जा रही है कि ये लाभार्थी योजना के मानदंडों के अनुसार पात्र हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर लाभार्थियों की पात्रता या अपात्रता स्पष्ट हो जाएगी। जांच के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के मार्गदर्शन में अयोग्य लाभार्थियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।