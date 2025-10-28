मुंबई निगल गए, पर पेट नहीं भरा; उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को बताया एनाकोंडा तो एकनाथ शिंदे ने दिया जवाब

संक्षेप: एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘वह (उद्धव ठाकरे) एनाकोंडा के बारे में बात करते हैं। वह खुद ही एनाकोंडा हैं, जो मुंबई की तिजोरी को लपेट कर बैठे हैं। एनाकोंडा की विशेषता यह है कि उसका पेट नहीं भरता है। ये मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए, भूखंड निगल गए, मरीज की खिचड़ी निगल गए…।’

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उद्धव खुद ही एनाकोंडा हैं, जो मुंबई की तिजोरी पर कब्जा कर लिया है। दरअसल, शिवेसना (यूबीटी) प्रमुख ने एक दिन पहले ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एनाकोंडा बताया था। इसे लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।

शिंदे ने कहा, 'कल अमित शाह जी आए थे और गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए मछुआरों को दो नौकाएं दी। ऐसी कई नौकाएं केंद्र सरकार के जरिए दी जाएंगी। कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'वह (उद्धव ठाकरे) एनाकोंडा के बारे में बात करते हैं। वह खुद ही एनाकोंडा हैं, जो मुंबई की तिजोरी को लपेट कर बैठे हैं। एनाकोंडा की विशेषता यह है कि उसका पेट नहीं भरता है। ये मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए, भूखंड निगल गए, मरीज की खिचड़ी निगल गए, डेड बॉडी बैग में पैसे खाए, डामर में पैसे खाए। यहां पर मीठी नदी का कचरा भी निगल गए। इनका पेट ही नहीं भरता है। ऐसा यह एनाकोंडा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'अभी मुंबई का चुनाव है। चुनाव के बीच उनकी घिसी पिटी कैसेट चलती है और यह उसी का पार्ट है। मुंबई वासी बहुत ही समझदार हैं। पिछले 20-25 सालों से जो हालत बनाकर रखी है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, महायुति सरकार बनी, तब क्रांक्रीट की सड़कें बनीं, सौंदर्यीकरण शुरू हुआ, मेट्रो का काम इन्होंन रोक दिया था, वह शुरू हुआ। लोग जानते हैं कि विकास करने वाले कौन हैं और मुंबई को निगलने वाले कौन हैं। मुंबई का सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझने वाले कौन हैं।'