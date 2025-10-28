Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Eknath Shinde responds to Uddhav Thackeray calling Amit Shah an anaconda
मुंबई निगल गए, पर पेट नहीं भरा; उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को बताया एनाकोंडा तो एकनाथ शिंदे ने दिया जवाब

मुंबई निगल गए, पर पेट नहीं भरा; उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को बताया एनाकोंडा तो एकनाथ शिंदे ने दिया जवाब

संक्षेप: एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘वह (उद्धव ठाकरे) एनाकोंडा के बारे में बात करते हैं। वह खुद ही एनाकोंडा हैं, जो मुंबई की तिजोरी को लपेट कर बैठे हैं। एनाकोंडा की विशेषता यह है कि उसका पेट नहीं भरता है। ये मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए, भूखंड निगल गए, मरीज की खिचड़ी निगल गए…।’

Tue, 28 Oct 2025 01:24 PMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उद्धव खुद ही एनाकोंडा हैं, जो मुंबई की तिजोरी पर कब्जा कर लिया है। दरअसल, शिवेसना (यूबीटी) प्रमुख ने एक दिन पहले ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एनाकोंडा बताया था। इसे लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।

शिंदे ने कहा, 'कल अमित शाह जी आए थे और गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए मछुआरों को दो नौकाएं दी। ऐसी कई नौकाएं केंद्र सरकार के जरिए दी जाएंगी। कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'वह (उद्धव ठाकरे) एनाकोंडा के बारे में बात करते हैं। वह खुद ही एनाकोंडा हैं, जो मुंबई की तिजोरी को लपेट कर बैठे हैं। एनाकोंडा की विशेषता यह है कि उसका पेट नहीं भरता है। ये मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए, भूखंड निगल गए, मरीज की खिचड़ी निगल गए, डेड बॉडी बैग में पैसे खाए, डामर में पैसे खाए। यहां पर मीठी नदी का कचरा भी निगल गए। इनका पेट ही नहीं भरता है। ऐसा यह एनाकोंडा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'अभी मुंबई का चुनाव है। चुनाव के बीच उनकी घिसी पिटी कैसेट चलती है और यह उसी का पार्ट है। मुंबई वासी बहुत ही समझदार हैं। पिछले 20-25 सालों से जो हालत बनाकर रखी है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, महायुति सरकार बनी, तब क्रांक्रीट की सड़कें बनीं, सौंदर्यीकरण शुरू हुआ, मेट्रो का काम इन्होंन रोक दिया था, वह शुरू हुआ। लोग जानते हैं कि विकास करने वाले कौन हैं और मुंबई को निगलने वाले कौन हैं। मुंबई का सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझने वाले कौन हैं।'

उन्होंने कहा, '... सभी चुनावों में महायुति जीतने वाली है... इनकी(विपक्ष) सरकार स्थगित सरकार है और हमारी सरकार प्रगति सरकार है। हमने 2.5 से 3 सालों में जो काम किए हैं, वे सभी जनता के सामने है। उन्हें(विपक्ष) अपनी हार पता चल गई है। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वे अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं...।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Eknath Shinde Uddhav Thackeray Amit Shah
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।