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'हमारे दरवाजे खुले हैं', शिवसेना (UBT) के नेताओं के दल-बदल की आशंका पर शिंदे की सेना

Niteesh Kumar भाषा
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शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के सभी लोकसभा सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं। पार्टी नेता संजय राउत ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा, 'शिवसेना (यूबीटी) के सभी सांसद पूरी तरह एकजुट हैं और भविष्य में भी एकजुट रहेंगे।'

'हमारे दरवाजे खुले हैं', शिवसेना (UBT) के नेताओं के दल-बदल की आशंका पर शिंदे की सेना

अपने सांसदों को तोड़े जाने की संभावित कोशिशों को लेकर शिवसेना (UBT) खेमे में उथल-पुथल दिख रही है। इस बीच, प्रतिद्वंद्वी शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी के दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय देशमुख ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात की, जो शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े हैं। इससे एक दिन पहले, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से बैठक बुलाई गई जिसमें शिवसेना (यूबीटी) के 9 लोकसभा सदस्यों में से केवल चार ही व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे।

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महाराष्ट्र के मंत्री सरनाईक ने कहा कि जो कोई भी शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के आदर्शों और उपमुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में विश्वास रखता है, उसका स्वागत है। उन्होंने कहा, 'अगर सांसद और विधायक जैसे जन-प्रतिनिधि अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं करते हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा करना चाहते हैं, तो उनके लिए शिवसेना के दरवाजे खुले हैं।' उन्होंने कहा कि अगर वे भविष्य में कभी ऐसा सोचते हैं, तो हम उन्हें प्राथमिकता देंगे।

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सभी लोकसभा सदस्य उद्धव ठाकरे के साथ: संजय राउत

शिवसेना (UBT) के नेताओं ने कहा है कि पार्टी के सभी लोकसभा सदस्य उद्धव ठाकरे के साथ हैं। पार्टी नेता संजय राउत ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा, 'शिवसेना (यूबीटी) के सभी सांसद एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे।' रविवार को उद्धव ठाकरे की ओर से बुलाई गई बैठक में सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय पाटिल व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। ओमप्रकाश राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ऑनलाइन शामिल हुए।

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संजय राउत ने बताया कि संजय जाधव ने ठाकरे से फोन पर बात की। यवतमाल-वाशिम के सांसद देशमुख ने कहा कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से बैठक में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन सोमवार को दिल्ली में उन्होंने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात की, जिससे उनके पाला बदलने की अटकलें तेज हो गईं।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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