एकनाथ शिंदे ने पार्षदों से होटल में की मुलाकात, भाजपा से सौदेबाजी के सवाल पर क्या बोले

पार्षदों को आलीशान होटल में निगरानी में रखे जाने के आरोपों को खारिज करते हुए शिंदे ने कहा कि शिवसेना निडर है। उन्होंने कहा, ‘होटल में नए पार्षदों को आपस में बातचीत करने के लिए एक साझा मंच मिलेगा। मैं उनसे मिलना चाहता था।’

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में ठहरे हुए अपनी शिवसेना के 29 पार्षदों से रविवार रात मुलाकात की, जो शनिवार से ही वहां रुके हुए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुंबई में महायुति का मेयर होगा, यह बयान पिछले कुछ दिनों से बार-बार दोहराया जा रहा है। इसके अलावा पड़ोसी शहरों जैसे कल्याण-डोंबिवली में भी महायुति का महापौर होगा। शिंदे का यह दावा ऐसे समय में आया है जब निगम चुनाव में भाजपा-शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद उन्होंने 29 पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) का दावा है कि पार्षदों को होटल में इसलिए रखा गया, क्योंकि शिंदे भाजपा से बेहतर सौदा के लिए मोलभाव कर रहे हैं। साथ ही उन्हें डर है कि उनके पार्षदों को खरीदा जा सकता है।

शिवसेना का कहना है कि कई पार्षद पहली बार चुने गए हैं, इसलिए उन्हें तीन दिनों की ट्रेनिंग सेशन के लिए होटल में रखा गया है। विपक्ष के उन आरोपों पर शिंदे ने कहा, 'शिवसेना ऐसी पार्टी नहीं है जो डर जाए। शिवसेना (यूबीटी) को अपने पार्षदों का ख्याल रखना चाहिए।' वहीं, मंत्री उदय सामंत ने आरोप लगाया कि शिवसेना (UBT) के पार्षद मतदान से दूर रहेंगे। मीडिया को महापौर चुनाव के समय पता चल जाएगा कि कौन अनुपलब्ध रहता है। उन्होंने संकेत दिया कि प्रतिद्वंद्वी दलों के कुछ पार्षद महायुति के मेयर उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। मेयर पद की शेयरिंग की मांग पर पूछे जाने पर सामंत ने कहा, 'सत्ता में आने वाली हर पार्टी चाहती है कि उनका अपना महापौर हो।'

पार्षदों को शिंदे का क्या संदेश

शिवसेना सूत्रों ने बताया कि शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष 23 जनवरी से शुरू हो रहा है, इसलिए इस बार वे शिवसेना का मेयर चाहते हैं। पार्षदों से बातचीत में शिंदे ने उन्हें तुरंत काम शुरू करने और एक्शन प्लान तैयार करने को कहा, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि नागरिकों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और पार्षदों को दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'सुबह उठो और काम पर लग जाओ। तुम्हारे वार्ड मुंबई के सबसे अच्छे होने चाहिए।'

नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
