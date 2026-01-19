एकनाथ शिंदे ने पार्षदों से होटल में की मुलाकात, भाजपा से सौदेबाजी के सवाल पर क्या बोले

संक्षेप: पार्षदों को आलीशान होटल में निगरानी में रखे जाने के आरोपों को खारिज करते हुए शिंदे ने कहा कि शिवसेना निडर है। उन्होंने कहा, ‘होटल में नए पार्षदों को आपस में बातचीत करने के लिए एक साझा मंच मिलेगा। मैं उनसे मिलना चाहता था।’

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में ठहरे हुए अपनी शिवसेना के 29 पार्षदों से रविवार रात मुलाकात की, जो शनिवार से ही वहां रुके हुए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुंबई में महायुति का मेयर होगा, यह बयान पिछले कुछ दिनों से बार-बार दोहराया जा रहा है। इसके अलावा पड़ोसी शहरों जैसे कल्याण-डोंबिवली में भी महायुति का महापौर होगा। शिंदे का यह दावा ऐसे समय में आया है जब निगम चुनाव में भाजपा-शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद उन्होंने 29 पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) का दावा है कि पार्षदों को होटल में इसलिए रखा गया, क्योंकि शिंदे भाजपा से बेहतर सौदा के लिए मोलभाव कर रहे हैं। साथ ही उन्हें डर है कि उनके पार्षदों को खरीदा जा सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शिवसेना का कहना है कि कई पार्षद पहली बार चुने गए हैं, इसलिए उन्हें तीन दिनों की ट्रेनिंग सेशन के लिए होटल में रखा गया है। विपक्ष के उन आरोपों पर शिंदे ने कहा, 'शिवसेना ऐसी पार्टी नहीं है जो डर जाए। शिवसेना (यूबीटी) को अपने पार्षदों का ख्याल रखना चाहिए।' वहीं, मंत्री उदय सामंत ने आरोप लगाया कि शिवसेना (UBT) के पार्षद मतदान से दूर रहेंगे। मीडिया को महापौर चुनाव के समय पता चल जाएगा कि कौन अनुपलब्ध रहता है। उन्होंने संकेत दिया कि प्रतिद्वंद्वी दलों के कुछ पार्षद महायुति के मेयर उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। मेयर पद की शेयरिंग की मांग पर पूछे जाने पर सामंत ने कहा, 'सत्ता में आने वाली हर पार्टी चाहती है कि उनका अपना महापौर हो।'