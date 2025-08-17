एकनाथ शिंदे ने जीती थी 'लॉटरी', महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक के बयान से खलबली
नाइक ने कहा कि एकनाथ शिंदे (वर्तमान उपमुख्यमंत्री) ने लॉटरी जीती थी। जरूरी नहीं कि हर कोई लॉटरी जीतता हो, लेकिन शिंदे ने जीती। हालांकि, मायने यह रखता है कि कोई व्यक्ति पद कैसे हासिल करता है और उसे कैसे बरकरार रखता है, और आम लोग इसे देखते हैं।
नाइक ने कहा कि जब वह ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री थे, तब स्वर्गीय विष्णु सावरा, दिवंगत भाजपा सांसद चिंतामन वांगा और एकनाथ शिंदे डीपीडीसी (जिला योजना एवं विकास परिषद) के सदस्य थे। इस कार्यक्रम में पालघर और बोईसर निर्वाचन क्षेत्रों के दोनों शिवसेना विधायकों के साथ-साथ भाजपा के पालघर सांसद हेमंत सावरा भी शामिल हुए। यह पहली बार नहीं है जब नाइक ने शिंदे पर निशाना साधा हो। जुलाई में नाइक ने ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री शिंदे का नाम लिए बिना आरोप लगाया था कि बाहरी लोग नवी मुंबई के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं।
शिवसेना ने नाइक पर शहर के मामलों पर अपनी लंबे समय से चली आ रही पकड़ से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया था। शिंदे ने जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया और मुख्यमंत्री बन गए। 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा अधिकतम सीटें जीतने और उपमुख्यमंत्री पद पर समझौता करने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे।