अस्पताल में महिला डॉक्टर और स्टाफ को शिंदे के पार्षद ने पीटा, भारी बवाल के बाद चार गिरफ्तार
इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिसमें आरोपियों को अस्पताल के भीतर डॉक्टरों और कर्मचारियों को धक्का देते, थप्पड़ मारते और उन पर शारीरिक रूप से हमला करते हुए देखा गया। अब पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया है।
महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे गुट) के पार्षद रमेश म्हात्रे और तीन अन्य लोगों को इस सप्ताह के शुरू में ठाणे जिले के एक सरकारी अस्पताल में दो डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की है। इस घटना की डॉक्टरों और जनता ने कड़ी आलोचना की थी। राज्य के जन स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर ने भी इस कथित हमले की कड़ी निंदा की है।
हालांकि, म्हात्रे ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने महिला डॉक्टर के साथ कोई मारपीट नहीं की और दावा किया कि वीडियो में पूरी घटना को नहीं दिखाया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना सोमवार को डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में हुई। पुलिस के अनुसार, अस्पताल में एक महिला ने ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टरों ने पाया कि नवजात शिशु को आईसीयू में उपचार की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि अस्पताल में इस इकाई के सभी बिस्तर भरे हुए थे, इसलिए डॉक्टरों ने परिवार को बच्चे को उपलब्ध सुविधाओं वाले किसी अन्य अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। पुलिस ने बताया कि इस सलाह से परिवार परेशान हो गया और उन्होंने पार्षद म्हात्रे से संपर्क किया।
महिला डॉक्टर के साथ भी हुई मारपीट
इसके तुरंत बाद, वह और उनके कुछ समर्थक अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों तथा कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे। यह बहस देखते ही देखते हिंसक हो गई और दो डॉक्टरों डॉक्टर सृष्टि बाविस्कर और डॉक्टर वैभव सालुंखे के साथ-साथ अस्पताल के अन्य कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। बाद में इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिसमें आरोपियों को अस्पताल के भीतर डॉक्टरों और कर्मचारियों को धक्का देते, थप्पड़ मारते और उन पर शारीरिक रूप से हमला करते हुए देखा गया। इस वीडियो के कारण व्यापक आक्रोश फैल गया और डॉक्टरों के संगठनों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की।
'डॉक्टरों पर हमला स्वीकार नहीं'
इसके बाद पुलिस ने पार्षद, उनके चार पुरुष समर्थकों और एक महिला के खिलाफ सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और दंगा करने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी वास्तविक शिकायत पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन डॉक्टरों या अस्पताल के कर्मचारियों पर हमला करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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