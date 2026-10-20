'लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 70 हजार लोग, फडणवीस में हिम्मत है तो...', उद्धव ठाकरे ने दी चुनौती
टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि हमलावरों के पास हथियार कहां से आए और वे इन्हें लेकर वहां तक कैसे पहुंचे। क्या घटना के तुरंत बाद अभिनेता से मिलने जाना सिर्फ प्रचार हासिल करने के लिए था?
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। मुंबई में दशहरा रैली के दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि हमलावरों के पास हथियार कहां से आए और वे इन्हें लेकर वहां तक कैसे पहुंचे। ठाकरे ने कहा कि क्या घटना के तुरंत बाद अभिनेता से मिलने जाना सिर्फ प्रचार हासिल करने के लिए था? उन्होंने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। ठाकरे ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का जिक्र करते हुए कहा कि उसके लोग अपने नेटवर्क में 70 हजार लोगों के होने का दावा करते हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में हिम्मत है तो उन्हें दिल्ली जाकर अपने नेता से इस पर सीधे बात करनी चाहिए।
उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका हिंदुत्व देशभक्ति पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी तिरंगे के रंगों को भी बांटने का काम कर रही है और हरे, भगवा व सफेद रंगों को अलग-अलग नजरिये से देखती है। ठाकरे ने कहा कि सांसदों को तोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, जबकि किसानों को सिर्फ 5000 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि पिछले 12 साल में सरकार ने क्या किया? सरकार न तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाई और न ही देश को आगे ले जा सकी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया और कहा कि साफ छवि होने के बावजूद उन्हें बेईमान बताया जाता रहा। ठाकरे ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट दिए जाने का भी जिक्र किया।
'भवानी माता की तलवार की तरह चमकेगा महाराष्ट्र'
उद्धव ठाकरे ने सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का समर्थन करने का जिक्र करते हुए कहा कि वह देश के पहले राजनीतिक नेता हैं, जिन्होंने उनके समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि वह आज भी दीपके के साथ खड़े हैं। ठाकरे ने दावा किया कि देश बदल रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। जिस दिन केंद्र की सरकार बदलेगी, उस दिन महाराष्ट्र भवानी माता की तलवार की तरह चमकेगा। ठाकरे ने अब भगवा झंडा सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि लाल किले पर भी फहराया जाना चाहिए। कितने भी लुटेरे आ जाएं, वे उनके भगवान को उनसे नहीं छीन सकते। उन्होंने बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी का भी जिक्र किया और उनके कथन को याद किया कि क्रांति बहादुरों के लिए होती है, जबकि शांति मुर्दों के लिए।
'किसानों को अब तक कितना मुआवजा मिला'
उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में किसानों की समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य गंभीर सूखे का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ वादे कर रही है। उन्होंने पिछले साल हुई भारी बारिश से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए पूछा कि प्रभावित लोगों को अब तक कितना मुआवजा मिला है। ठाकरे ने कहा कि सरकार अब 5000 रुपये देने की बात कर रही है, लेकिन यह कोई एहसान नहीं है। उन्होंने कर्जमाफी की घोषणा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसी को नहीं पता कि वास्तव में कितने किसानों को इसका लाभ मिला है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें