बाबाओं के कहने पर गोमूत्र पीने को मजबूर किया; उद्धव सेना के नेता पर बहू ने लगाए गंभीर आरोप
विनायक राउत और उनके परिवार ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए ठाणे सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर 23 जुलाई 2026 को सुनवाई होनी है। विनायक ने सभी आरोपों को झूठा और साजिश करार दिया है।
पूर्व सांसद और शिवसेना (UBT) के सीनियर नेता विनायक राउत और उनके परिवार पर घरेलू उत्पीड़न व अंधविश्वास से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। विनायक राउत की बहू गिरिजा राउत की शिकायत पर ठाणे के कापुरबावड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घरेलू हिंसा से संबंधित धाराओं के साथ-साथ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा व काला जादू विरोधी कानून के तहत भी केस दर्ज किया है। शिकायत में विनायक राउत, उनकी पत्नी श्यामल राउत, बेटे और पूर्व बीएमसी पार्षद गितेश राउत सहित कुल 7 लोगों को नामजद किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने विनायक राउत को मिली सुरक्षा भी वापस ले ली है।
गिरिजा राउत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दिसंबर 2017 में गितेश राउत से विवाह के बाद उन्हें लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उनका कहना है कि संतान प्राप्ति के नाम पर उन्हें स्वयंभू बाबाओं के कहने पर गोमूत्र पीने और अघोरी अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सैलरी और बैंक खातों पर उनके पति का पूरा नियंत्रण था। उन्हें आर्थिक रूप से भी शोषित किया गया। मामले में नामजद सिंधुदुर्ग के तांत्रिक फिरोज शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल
विनायक राउत और उनके परिवार ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए ठाणे सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर 23 जुलाई 2026 को सुनवाई होनी है। दूसरी ओर विनायक राउत ने सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि उनकी बहू पिछले तीन वर्षों से अलग रह रही हैं और यह मामला वैवाहिक विवाद का नतीजा है। राउत ने दावा किया कि समझौते के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पहले 2 करोड़ रुपये, फिर 5 करोड़ रुपये और बाद में कुल 12.5 करोड़ रुपये की गुजारा भत्ता राशि, तीन बेडरूम का लग्जरी फ्लैट और एक कार की मांग की गई थी।
शिवसेना यूबीटी नेता का कहना है कि ये मांगें पूरी नहीं होने पर परिवार की छवि खराब करने के लिए शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने पुलिस और न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। शिवसेना (UBT) सांसद दल के पूर्व नेता रहे विनायक राउत पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। वे 2014 से 2024 तक महाराष्ट्र की रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से लगातार दो बार सांसद रहे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता नारायण राणे से हार गए थे। इससे पहले वे मुंबई के विले पार्ले से विधायक और बाद में विधान परिषद सदस्य भी रह चुके हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें