बाबाओं के कहने पर गोमूत्र पीने को मजबूर किया; उद्धव सेना के नेता पर बहू ने लगाए गंभीर आरोप

विनायक राउत और उनके परिवार ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए ठाणे सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर 23 जुलाई 2026 को सुनवाई होनी है। विनायक ने सभी आरोपों को झूठा और साजिश करार दिया है।

पूर्व सांसद और शिवसेना (UBT) के सीनियर नेता विनायक राउत और उनके परिवार पर घरेलू उत्पीड़न व अंधविश्वास से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। विनायक राउत की बहू गिरिजा राउत की शिकायत पर ठाणे के कापुरबावड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घरेलू हिंसा से संबंधित धाराओं के साथ-साथ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा व काला जादू विरोधी कानून के तहत भी केस दर्ज किया है। शिकायत में विनायक राउत, उनकी पत्नी श्यामल राउत, बेटे और पूर्व बीएमसी पार्षद गितेश राउत सहित कुल 7 लोगों को नामजद किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने विनायक राउत को मिली सुरक्षा भी वापस ले ली है।

गिरिजा राउत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दिसंबर 2017 में गितेश राउत से विवाह के बाद उन्हें लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उनका कहना है कि संतान प्राप्ति के नाम पर उन्हें स्वयंभू बाबाओं के कहने पर गोमूत्र पीने और अघोरी अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सैलरी और बैंक खातों पर उनके पति का पूरा नियंत्रण था। उन्हें आर्थिक रूप से भी शोषित किया गया। मामले में नामजद सिंधुदुर्ग के तांत्रिक फिरोज शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल विनायक राउत और उनके परिवार ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए ठाणे सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर 23 जुलाई 2026 को सुनवाई होनी है। दूसरी ओर विनायक राउत ने सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि उनकी बहू पिछले तीन वर्षों से अलग रह रही हैं और यह मामला वैवाहिक विवाद का नतीजा है। राउत ने दावा किया कि समझौते के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पहले 2 करोड़ रुपये, फिर 5 करोड़ रुपये और बाद में कुल 12.5 करोड़ रुपये की गुजारा भत्ता राशि, तीन बेडरूम का लग्जरी फ्लैट और एक कार की मांग की गई थी।