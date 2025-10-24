Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Doctor Who Killed Self After Rape Was Forced To Make False Reports Cousin Brother claims
रेप के बाद जान देने वाली डॉक्टर पर था फर्जी रिपोर्ट बनाने का दबाव: भाई का दावा

रेप के बाद जान देने वाली डॉक्टर पर था फर्जी रिपोर्ट बनाने का दबाव: भाई का दावा

संक्षेप: मृतक डॉक्टर के भाई ने यह दावा ऐसे वक्त पर किया है, जब गुरुवार रात हुई खुदकुशी की घटना ने पूरे राज्य में एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। हथेली पर लिखे एक नोट में पीड़िता ने SI  पर 5 महीनों में 4 बार बलात्कार  का आरोप लगाया है।

Fri, 24 Oct 2025 07:36 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, सतारा
महाराष्ट्र के सतारा में खुदकुशी करने वाली और अपनी हथेली पर ही सुसाइड नोट लिखने वाली महिला डॉक्टर पर झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का दबाव था। यह दावा उसके चचेरे भाई ने किया है। महिला डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडाने द्वारा कथित तौर पर चार बार बलात्कार किए जाने के आरोप लगाए हैं। महिला डॉक्टर सतारा के फलटण उप-जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थ और दो साल पहले ही नौकरी में आई थी।

NDTV से बातचीत में उसके चचेरे भाई ने दावा किया है कि उसकी 28 साल की डॉक्टर बहन पर अधिकारियों द्वारा फर्जी पोस्टमार्टम या फिटनेस रिपोर्ट तैयार करने का बहुत दबाव था। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों के मौजूद नहीं रहने के बावजूग उसे ऐसी फिटनेस रिपोर्ट तैयार करने के लिए मजबूर किया जाता था।

डॉक्टर ने बाईं हथेली पर लिखा सुसाइड नोट

मृतक डॉक्टर के भाई ने यह दावा ऐसे वक्त पर किया है, जब गुरुवार रात हुई खुदकुशी की घटना ने पूरे राज्य में एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। अपनी बाईं हथेली पर लिखे एक नोट में, पीड़िता ने एसआई गोपाल बडाने पर पाँच महीनों में चार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है और कहा कि उसके लगातार उत्पीड़न ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। बडाने को अब सस्पेंड कर दिया गया है।

पीड़िता ने 19 जून को लिखा था पत्र

उसके चचेरे भाई ने दावा किया कि वह अस्पताल में एकमात्र रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर थी। उन्होंने कहा, "उसने दो-तीन बार शिकायत की थी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) और पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को पत्र लिखने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई।" 19 जून को डीएसपी को लिखे अपने पत्र में, पीड़िता ने फलटन ग्रामीण पुलिस विभाग के दो पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की माँग की थी।

मौत की सजा देने की मांग

मृतक के भाई ने बताया कि उसकी बहन ने पत्र में पूछा था कि अगर उसके साथ कुछ हुआ, तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? उसने परिसर में सुरक्षा की कमी की भी शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने डीएसपी को भी फ़ोन किया, जिन्होंने कहा कि वह उसे वापस बुला लेंगे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता के रिश्तेदार ने आरोपियों की तत्काल गिरफ़्तारी और "उन्हें मौत की सज़ा" देने की माँग की।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
