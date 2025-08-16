Doctor in mumbai lured through sex chat blackmailed nude pics loses Rs 94 lakh 'सेक्स चैट' के जाल में फंसा मुंबई का डॉक्टर, लुटा बैठा 94 लाख रुपये; न्यूड तस्वीरें बनीं वजह, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईSat, 16 Aug 2025 11:14 PM
मुंबई में एक 35 वर्षीय डॉक्टर साइबर ठगी का शिकार होकर 94 लाख रुपये गंवा बैठा। ठगों ने खुद को महिला बनाकर सोशल मीडिया पर उससे संपर्क किया और बाद में उनकी अंतरंग तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर बड़ी रकम वसूल ली। आखिरकार, पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस के अनुसार, फरवरी में डॉक्टर की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर “सोम्या अवस्थी” नामक महिला से हुई। उसने खुद को चंडीगढ़ में एमबीबीएस की छात्रा और दिल्ली निवासी बताया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और महिला ने अकेलापन जताकर गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए। डॉक्टर उसके बताए बैंक खाते में पैसे भेजता रहा, लेकिन महिला ने कभी शॉपिंग के बिल नहीं दिखाए।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, धीरे-धीरे उनके बीच ‘सेक्स चैट’ शुरू हो गई। महिला ने अपनी न्यूड तस्वीरें भेजीं और डॉक्टर से भी अंतरंग तस्वीरें शेयर करने को कहा। मई में उसने कहा कि वह मुंबई आ रही है, जिसके लिए डॉक्टर ने बिजनेस क्लास टिकट बुक कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि कोई ऐसी फ्लाइट थी ही नहीं।

2 मई को, महिला ने व्हाट्सऐप पर ‘वन टाइम व्यू’ यानी एक ही बार देखी जा सकने वाली तस्वीर भेजी, जिसमें दावा किया गया कि थाइलैंड के एक हैकर ने उनकी तस्वीरें और चैट हैक कर ली है और 3.10 बिटकॉइन (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) की मांग कर रहा है, अन्यथा वह उनकी चैट को वायरल कर देगा। महिला ने दावा किया कि उसने अपने गहने बेचकर इसका भुगतान किया। उसने धमकी दी कि अगर डॉक्टर ने भुगतान नहीं किया, तो वह उनकी निजी तस्वीरें उसके ऑफिस और मेडिकल एसोसिएशन को भेज देगी।

डर के कारण डॉक्टर ने कई बैंकों से कर्ज लेकर करीब 94 लाख रुपये भेज दिए। पैसे ट्रांसफर करते समय डॉक्टर को खाते के नाम में “जसलीन कौर” लिखा दिखा, जिससे उसे शक हुआ। उसने महिला के सोशल मीडिया प्रोफाइल और कॉलेज की जानकारी जांची, तो पता चला कि जिस ‘सोम्या अवस्थी’ का जिक्र था, उसने एमबीबीएस नहीं बल्कि आर्ट्स की पढ़ाई की थी।

ठगी का एहसास होने पर डॉक्टर ने साइबर पुलिस से संपर्क किया। शुक्रवार को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि उनके पास कुछ तकनीकी सुराग हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें भेजी गई हैं।