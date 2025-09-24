डॉक्टर बनना नहीं चाहता, MBBS में दाखिला लेने से पहले ही छात्र ने की खुदकुशी; सुसाइड नोट में क्या लिखा

महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक, अनुराग ने गोरखपुर रवाना होने से एक दिन पहले ही अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। वह घर पर फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है।

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से हैरान करने वाली एक खबर आई है। NEET परीक्षा में 99.99 परसेंटाइल नंबर लाने वाले 19 वर्षीय एक छात्र ने MBBS में दाखिला लेने से पहले ही खुदकुशी कर ली है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनुराग अनिल बोरकर नाम के पीड़ित ने कथित तौर पर एक सुसाइड नोट छोड़ा है,जिसमें उसने लिखा है कि वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। उसका एडमिशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में होना था और वहां जाने के लिए वह अगले ही दिन रवाना होने वाला था लेकिन उससे पहले ही अनुराग ने मौत को गले लगा लिया।

चंद्रपुर जिले से सिंदेवही तालुका के नवारगाँव निवासी अनुराग अपने परिवार के साथ रहता था। उसने हाल ही में NEET UG 2025 परीक्षा 99.99 पर्सेंटाइल के साथ पास की थी। उसने ओबीसी कैटगरी में ऑल इंडिया 1475 रैंक हासिल की थी। अपनी इस सफलता के बाद, वह MBBS कोर्स में दाखिले के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाने की तैयारी कर रहा था।