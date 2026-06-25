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दोबारा आए तो मार डालूंगा, एकनाथ शिंदे के सांसद ने पत्रकारों को दी गालियां, धमकाया भी

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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जब कुछ पत्रकारों ने संजय दीना पाटिल से पुलिस को लिखे राउत के पत्र और उनकी बेटी के रुख के बारे में बात करने की कोशिश की, तो वह आपा खो बैठे। बातचीत के वीडियो में उन्हें पत्रकारों को धमकाते और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया।

दोबारा आए तो मार डालूंगा, एकनाथ शिंदे के सांसद ने पत्रकारों को दी गालियां, धमकाया भी

हाल ही में शिवसेना में शामिल हुए सांसद संजय दीना पाटिल ने गुरुवार को पत्रकारों को गालियां दीं और उन्हें धमकाया, जिसके बाद पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे खेद जताने को कहा। मुंबई उत्तर-पूर्व से सांसद पाटिल उन छह शिवसेना (उबाठा) सांसदों में शामिल थे जो हाल ही में शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो गए। पाटिल ने पत्रकारों से कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा, ''तुम मेरे मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? अगर तुम दोबारा आए, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।''

इससे पहले, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पाटिल ने कथित तौर पर कहा था कि अगर कोई उनका (पार्टी बदलने को लेकर) विरोध करता है, तो वह उन पर "बम फेंकेंगे", उनके घरों में घुसेंगे और "उन्हें मार डालेंगे।" पाटिल की बेटी और पार्षद राजुल पाटिल ने कहा था कि अपने पिता के पाला बदलने के बावजूद वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) के साथ ही रहेंगी।

जब कुछ पत्रकारों ने संजय दीना पाटिल से पुलिस को लिखे राउत के पत्र और उनकी बेटी के रुख के बारे में बात करने की कोशिश की, तो वह आपा खो बैठे। बातचीत के वीडियो में उन्हें पत्रकारों को धमकाते और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने राज्य विधानसभा परिसर के बाहर उनकी प्रतिक्रिया पूछे जाने पर मामले को संभालने की कोशिश की। शिंदे ने कहा, ''संजय दीना पाटिल का पत्रकारों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था...अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है, तो वह खेद व्यक्त करने को तैयार हैं।'' उन्होंने कहा, ''मैंने संजय दीना पाटिल से साफ तौर पर कहा है कि अगर उन्होंने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है, तो उन्हें अफसोस जहिर करना चाहिए।'' राउत का नाम लिए बिना शिंदे ने कहा कि बार-बार हो रहे निजी हमलों से पाटिल नाराज थे।

शिंदे ने कहा, ''2022 से (जब शिंदे ने शिवसेना को विभाजित किया), आप सभी ने देखा है कि मीडिया के सामने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। परिवार के सदस्यों का ज़िक्र किया जाता है और लोगों से दूसरों के घरों में घुसने के लिए कहा जाता है। संजय दीना पाटिल को ऐसी भाषा से घृणा है। वे न तो मीडिया के खिलाफ हैं और न ही पत्रकारों से नाराज हैं।'' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह पूरी जानकारी मिलने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। फडणवीस ने कहा, ''मैं यात्रा पर था और मुझे इस पूरे विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे पहले सारी जानकारी जुटा लेने दीजिए। किसी भी व्यक्ति को धमकाना गलत है।'' शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद संजय पाटिल ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा था कि जब उनके पिता दीना पाटिल (पूर्व कांग्रेस विधायक) पर हमला हुआ था तो पांच लोग मरे थे। उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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