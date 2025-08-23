digital wedding invitation on WhatsApp cost government employee lose nearly Rs two lakhs शादी में जरूर आना, व्हाट्सएप पर मिला निमंत्रण; फाइल पर क्लिक करते ही करीब 2 लाख रुपये निकाले, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़digital wedding invitation on WhatsApp cost government employee lose nearly Rs two lakhs

शादी में जरूर आना, व्हाट्सएप पर मिला निमंत्रण; फाइल पर क्लिक करते ही करीब 2 लाख रुपये निकाले

रिपोर्ट के मुताबिक, यह एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (एपीके) फाइल थी, जो शादी के निमंत्रण के रूप में भेजी जा रही थी। यूजर्स के फोन में सेंध लगाने और संवेदनशील डेटा चुराने के लिए यह फाइल बनाई गई थी।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 03:20 PM
share Share
Follow Us on
शादी में जरूर आना, व्हाट्सएप पर मिला निमंत्रण; फाइल पर क्लिक करते ही करीब 2 लाख रुपये निकाले

महाराष्ट्र में हिंगोली जिले के सरकारी कर्मचारी से डिजिटल धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के निमंत्रण को लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज आया और लगभग 2 लाख रुपये का नुकसान करा गया। साइबर क्राइम का शिकार बने व्यक्ति को अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया था जिसमें 30 अगस्त को होने वाली शादी का निमंत्रण था। संदेश में लिखा था, 'स्वागत है। शादी में जरूर आएं। 30/08/2025। प्यार वह मास्टर चाबी है जो खुशी का द्वार खोलता है।' इसके नीचे पीडीएफ फाइल जैसा दिखने वाला शादी का निमंत्रण था।

ये भी पढ़ें:SC का था सलवा जुडूम पर फैसला, शाह के बयान पर विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट

रिपोर्ट के मुताबिक, यह एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (एपीके) फाइल थी, जो शादी के निमंत्रण के रूप में भेजी जा रही थी। यूजर्स के फोन में सेंध लगाने और संवेदनशील डेटा चुराने के लिए यह फाइल बनाई गई थी। जैसे ही पीड़ित ने फाइल पर क्लिक किया, साइबर अपराधियों ने डेटा तक पहुंच बनाई और 1,90,000 रुपये चुरा लिए। हिंगोली पुलिस स्टेशन और साइबर सेल विभाग में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शादी के निमंत्रण का ऐसा ही घोटाला पिछले साल सामने आया था, जब कई लोगों ने इसके कारण अपने पैसे गंवाए थे।

कैसे होती है यह धोखाधड़ी

यह घोटाला तब शुरू होता है जब किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप पर शादी के निमंत्रण वाली फाइल भेजी जाती है। एक बार क्लिक करने पर एपीके फाइल फोन में डाउनलोड हो जाती है, जिसके बाद साइबर अपराधी पीड़ित की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। वे फोन में मौजूद डेटा का इस्तेमाल करके फोन के मालिक होने का नाटक करते हैं और लोगों से पैसे मांगकर आगे धोखाधड़ी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश साइबर पुलिस ने पिछले साल चेतावनी जारी की थी, जिसमें लोगों को सलाह दी गई कि वे सतर्क रहें और अज्ञात स्रोतों से प्राप्त फाइलों को डाउनलोड न करें।