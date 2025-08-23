शादी में जरूर आना, व्हाट्सएप पर मिला निमंत्रण; फाइल पर क्लिक करते ही करीब 2 लाख रुपये निकाले

रिपोर्ट के मुताबिक, यह एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (एपीके) फाइल थी, जो शादी के निमंत्रण के रूप में भेजी जा रही थी। यूजर्स के फोन में सेंध लगाने और संवेदनशील डेटा चुराने के लिए यह फाइल बनाई गई थी।

महाराष्ट्र में हिंगोली जिले के सरकारी कर्मचारी से डिजिटल धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के निमंत्रण को लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज आया और लगभग 2 लाख रुपये का नुकसान करा गया। साइबर क्राइम का शिकार बने व्यक्ति को अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया था जिसमें 30 अगस्त को होने वाली शादी का निमंत्रण था। संदेश में लिखा था, 'स्वागत है। शादी में जरूर आएं। 30/08/2025। प्यार वह मास्टर चाबी है जो खुशी का द्वार खोलता है।' इसके नीचे पीडीएफ फाइल जैसा दिखने वाला शादी का निमंत्रण था।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (एपीके) फाइल थी, जो शादी के निमंत्रण के रूप में भेजी जा रही थी। यूजर्स के फोन में सेंध लगाने और संवेदनशील डेटा चुराने के लिए यह फाइल बनाई गई थी। जैसे ही पीड़ित ने फाइल पर क्लिक किया, साइबर अपराधियों ने डेटा तक पहुंच बनाई और 1,90,000 रुपये चुरा लिए। हिंगोली पुलिस स्टेशन और साइबर सेल विभाग में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शादी के निमंत्रण का ऐसा ही घोटाला पिछले साल सामने आया था, जब कई लोगों ने इसके कारण अपने पैसे गंवाए थे।