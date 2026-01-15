Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Dhurandhar fame actress Saumya Tandon upset with voter list forced to visit two polling booths
धुरंधर फेम एक्ट्रेस सौम्या टंडन वोटर लिस्ट से परेशान, दो बूथों पर जाने को हुईं मजबूर

धुरंधर फेम एक्ट्रेस सौम्या टंडन वोटर लिस्ट से परेशान, दो बूथों पर जाने को हुईं मजबूर

संक्षेप:

धुरंधर फेम एक्ट्रेस सौम्या टंडन को मुंबई नगर निगम चुनावों में परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन चेक करने पर उन्हें इस बूथ की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है कि आपको दूसरे बूथ जाना होगा।

Jan 15, 2026 05:05 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड की धमाकेदार फिल्म धुरंधर की एक्ट्रेस सौम्या टंडन को महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में वोट डालने में परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल, पूर्व जानकारी के आधार पर वह एक दूसरे मतदान केंद्र पर पहुंच गईं, जहां पर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। इसका पता लगने के बाद उन्हें दूसरे केंद्र पर जाना पड़ा। वहां उन्होंने अपना नाम ढूंढ़ा और फिर मतदान किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एएनआई से बात करते हुए सौम्या ने बताया कि ऑनलाइन अपने मतदान केंद्र की जानकारी की जांच करने और वहां दिए गए निर्देशों का पालन करने के बाद ही भ्रम की स्थिति शुरू हुई। उन्होंने कहा कि स्क्रीनशॉट लेने और ऑनलाइन जानकारी की पुष्टि करने के बावजूद उन्हें अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया।

अभिनेत्री ने कहा, "मैं वोट डालने गई थी और मैंने ऑनलाइन इसकी जांच की थी। मेरे घर के नीचे एक मतदान केंद्र था जहां लोग मेरी मदद करने के लिए बैठे थे, ताकि मुझे मतदान केंद्र या स्थान के बारे में बता सकें। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इस स्थान पर आना है। मैंने ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन जब मैं यहां आई, तो वे मुझे किसी और स्थान पर भेज रहे हैं क्योंकि वे कह रहे हैं कि ऑनलाइन आपकी लोकेशन कहीं और दिखाई दे रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "आज जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो मुझे डालमिया कॉलेज जाने को कहा गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये भ्रम क्यों है। ऑनलाइन अपना नाम चेक करने के बाद जब मैं यहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किसी और जगह जाना होगा।"

हार न मानने की बात कहते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “हाँ, बिल्कुल। मैं वोट देना चाहती हूँ। ये मेरा अधिकार है और ये मेरा कर्तव्य भी है। इसलिए मुझे वोट देना ही होगा।”

“मैं वोट करने की वजह से ही आज शूटिंग पर नहीं गई, लेकिन देखते हैं, मेरा नाम लिस्ट में है या फिर नहीं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News BMC Elections
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।