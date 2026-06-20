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महाराष्ट्र के परभणी में मंदिर की छत गिरी; 5 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग फंसे

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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शनिवार का दिन होने के कारण मंदिर में कीर्तन और महाप्रसाद के लिए ज्यादा संख्या में भक्त मौजूद थे। हादसा तब हुआ जब मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था। छत गिरने से पूरे परिसर में चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

महाराष्ट्र के परभणी में मंदिर की छत गिरी; 5 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग फंसे

महाराष्ट्र के परभणी जिले में मंदिर की छत गिरने से 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि मंदिर की छत अचानक ढह गई और उस समय वहां मौजूद भक्त फंस गए हो सकते हैं। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

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शनिवार का दिन होने के कारण मंदिर में कीर्तन और महाप्रसाद के लिए ज्यादा संख्या में भक्त मौजूद थे। हादसा तब हुआ जब मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था। छत गिरने से पूरे परिसर में चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, जिले के यशवाड़ी गांव स्थित हनुमान मंदिर के सभा मंडप का स्लैब शनिवार दोपहर को गिर गया। मनवत रोड पर स्थित यह गांव छत्रपति संभाजीनगर से करीब 190 किलोमीटर दूर है।

कामाख्या मंदिर में मेले की तैयारी

इस बीच, असम की राजधानी गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ियों पर बने प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में वार्षिक अंबुबाची मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक माने जाने वाले इस मेले को अक्सर पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। चार दिवसीय अंबुबाची मेला 22 जून की रात से शुरू होकर 26 जून की सुबह तक चलेगा। इस दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु, संत, साधु, तांत्रिक साधक और तीर्थयात्री कामाख्या मंदिर पहुंचेंगे। भारी भीड़ को देखते हुए असम सरकार, मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं।

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परंपरा के अनुसार, मां कामाख्या मंदिर के डोलोई (मुख्य पुजारी) ने बताया कि यह पर्व देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला (मासिक धर्म) काल का प्रतीक है, जो सृजन, उर्वरता और दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। धार्मिक कार्यक्रमों के अनुसार, 22 जून को रात 9 बजकर 8 मिनट पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद मंदिर तीन दिनों तक (23, 24 और 25 जून) श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा।

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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