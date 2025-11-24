पाताल लोक सुरंग नेटवर्क क्या है? फडणवीस बोले- मुंबई के यातायात की भीड़भाड़ खत्म करेगा
देवेंद्र फडणवीस ने भारत का UN के लिए अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के यूथ कनेक्ट सत्र में कहा, 'सुरंग ग्रिड शहर को कई दिशाओं में एक-दूसरे से जोड़ेगा। हम मुंबई में पूरी तरह से भीड़भाड़ कम करने के लिए सुरंगों का नेटवर्क पाताल लोक बना रहे हैं।’
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में जाम की समस्या खत्म करने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार मुंबई में भीड़भाड़ कम करने के लिए सुरंगों का विशाल भूमिगत नेटवर्क बना रही है। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज़ में इसे ‘पाताल लोक’ की संज्ञा दी। पाताल लोक शब्द को अवैध गतिविधि वाले क्षेत्र के चित्रण के लिए प्रसिद्ध एक हिंदी वेब सीरीज ने लोकप्रिय बनाया है। फडणवीस ने प्रस्तावित भूमिगत सड़क नेटवर्क के बारे में बताने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया।
देवेंद्र फडणवीस ने भारत का संयुक्त राष्ट्र के लिए अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के यूथ कनेक्ट सत्र में कहा, 'सुरंग ग्रिड शहर को कई दिशाओं में एक-दूसरे से जोड़ेगा। हम मुंबई शहर में पूरी तरह से भीड़भाड़ कम करने के लिए सुरंगों का बड़ा नेटवर्क पाताल लोक बना रहे हैं।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मौजूदा सड़कों के समानांतर नेटवर्क होगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार इस योजना के साथ ही होगा।
सड़कों का नेटवर्क भी बनाया जा रहा
सीएम फडणवीस ने कहा, ‘मुंबई का 60 प्रतिशत यातायात वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से गुजरता है। जब तक आप इसे जाम से मुक्त नहीं करेंगे, कोई समाधान नहीं है। हम समानांतर सड़कों का एक नेटवर्क बना रहे हैं, जहां आपकी औसत गति 80 किमी प्रति घंटा होगी।’ फडणवीस ने कहा कि मेट्रो रेल, उपनगरीय लोकल ट्रेन और बेस्ट बसों के लिए एक ही टिकट उपलब्ध कराने के लिए मुंबई वन ऐप शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, ‘लगभग 90 लाख लोग प्रतिदिन लोकल ट्रेनों से यात्रा करते हैं। इतने सारे बदलावों के बावजूद द्वितीय श्रेणी के किराए में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया जाएगा।’ उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी लोकल ट्रेने धीरे-धीरे एसी से लैस हो जाएंगी।