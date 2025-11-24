Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Devendra Fadnavis says Patal Lok tunnel network will decongest Mumbai traffic
पाताल लोक सुरंग नेटवर्क क्या है? फडणवीस बोले- मुंबई के यातायात की भीड़भाड़ खत्म करेगा

पाताल लोक सुरंग नेटवर्क क्या है? फडणवीस बोले- मुंबई के यातायात की भीड़भाड़ खत्म करेगा

संक्षेप:

देवेंद्र फडणवीस ने भारत का UN के लिए अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के यूथ कनेक्ट सत्र में कहा, 'सुरंग ग्रिड शहर को कई दिशाओं में एक-दूसरे से जोड़ेगा। हम मुंबई में पूरी तरह से भीड़भाड़ कम करने के लिए सुरंगों का नेटवर्क पाताल लोक बना रहे हैं।’

Mon, 24 Nov 2025 02:49 PMNiteesh Kumar भाषा
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में जाम की समस्या खत्म करने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार मुंबई में भीड़भाड़ कम करने के लिए सुरंगों का विशाल भूमिगत नेटवर्क बना रही है। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज़ में इसे ‘पाताल लोक’ की संज्ञा दी। पाताल लोक शब्द को अवैध गतिविधि वाले क्षेत्र के चित्रण के लिए प्रसिद्ध एक हिंदी वेब सीरीज ने लोकप्रिय बनाया है। फडणवीस ने प्रस्तावित भूमिगत सड़क नेटवर्क के बारे में बताने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:कांग्रेस अकेले लड़ेगी BMC चुनाव, महाराष्ट्र में खुलकर सामने आई विपक्ष की अनबन

देवेंद्र फडणवीस ने भारत का संयुक्त राष्ट्र के लिए अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के यूथ कनेक्ट सत्र में कहा, 'सुरंग ग्रिड शहर को कई दिशाओं में एक-दूसरे से जोड़ेगा। हम मुंबई शहर में पूरी तरह से भीड़भाड़ कम करने के लिए सुरंगों का बड़ा नेटवर्क पाताल लोक बना रहे हैं।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मौजूदा सड़कों के समानांतर नेटवर्क होगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार इस योजना के साथ ही होगा।

सड़कों का नेटवर्क भी बनाया जा रहा

सीएम फडणवीस ने कहा, ‘मुंबई का 60 प्रतिशत यातायात वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से गुजरता है। जब तक आप इसे जाम से मुक्त नहीं करेंगे, कोई समाधान नहीं है। हम समानांतर सड़कों का एक नेटवर्क बना रहे हैं, जहां आपकी औसत गति 80 किमी प्रति घंटा होगी।’ फडणवीस ने कहा कि मेट्रो रेल, उपनगरीय लोकल ट्रेन और बेस्ट बसों के लिए एक ही टिकट उपलब्ध कराने के लिए मुंबई वन ऐप शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, ‘लगभग 90 लाख लोग प्रतिदिन लोकल ट्रेनों से यात्रा करते हैं। इतने सारे बदलावों के बावजूद द्वितीय श्रेणी के किराए में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया जाएगा।’ उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी लोकल ट्रेने धीरे-धीरे एसी से लैस हो जाएंगी।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Devendra Fadnavis Roadways
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।