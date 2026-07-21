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कुछ लोग अपना एजेंडा आगे बढ़ाने घुसे थे, उन्हें NEET का मतलब भी नहीं पता; CJP प्रोटेस्ट पर फडणवीस

By Niteesh Kumar
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, ‘यह भी उतना ही सच है कि कुछ लोग केवल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए।’

कुछ लोग अपना एजेंडा आगे बढ़ाने घुसे थे, उन्हें NEET का मतलब भी नहीं पता; CJP प्रोटेस्ट पर फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल कई लोगों की चिंताएं वास्तविक थीं, लेकिन कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रदर्शन में घुस गए थे। फडणवीस ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में सभी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। यदि कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से और विधिवत अनुमति लेकर किया जाता है तो उसे अनुमति दी जाएगी। इस तरह के आंदोलन हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार हैं।' हालांकि, उन्होंने हिंसा और बिना इजाजत किए जाने वाले प्रदर्शनों के खिलाफ चेतावनी दी।

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दिल्ली में सोमवार को NEET और विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में सीजेपी के संसद चलो मार्च में हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों की ओर से कथित तौर पर बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किए जाने के बाद संसद मार्ग के निकट सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, 'जानबूझकर राजनीतिक अशांति पैदा करने का प्रयास करना, बिना अनुमति के प्रदर्शन करना और हिंसा का सहारा लेना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।' उन्होंने कहा कि वह आंदोलन में शामिल सभी लोगों पर आरोप नहीं लगाना चाहते और यह स्वीकार किया कि कई छात्र वास्तविक चिंताओं के कारण प्रदर्शन कर रहे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं सभी प्रदर्शनकारियों पर आरोप नहीं लगाना चाहता। उनमें से कुछ लोग अच्छे इरादे से आंदोलन में शामिल हुए होंगे।'

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कुछ का नीट से कोई संबंध नहीं: फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, 'यह भी उतना ही सच है कि कुछ लोग केवल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए। उनमें से कुछ का नीट से कोई संबंध नहीं है और वे केवल अशांति फैलाना चाहते हैं।' मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनमें से कइयों को यह भी पता नहीं था कि वे किस परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'कई लोगों को यह भी नहीं मालूम कि नीट क्या है या यह परीक्षा कब आयोजित हुई थी। वे केवल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।'

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सीएम फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने पूरे मामले में संयम बरता। उन्होंने कहा, 'कोई भी सरकार अपने नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन यदि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित नहीं किया होता तो कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो सकती थीं। पुलिस ने बहुत संयम दिखाया।' मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और संगठन राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'कुछ राजनीतिक दल, जिन्हें जनता ने नकार दिया है और कुछ ऐसे संगठन जिनका इस मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है, आंदोलन का इस्तेमाल अस्थिरता पैदा करने और अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कर रहे हैं।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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