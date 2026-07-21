कुछ लोग अपना एजेंडा आगे बढ़ाने घुसे थे, उन्हें NEET का मतलब भी नहीं पता; CJP प्रोटेस्ट पर फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, ‘यह भी उतना ही सच है कि कुछ लोग केवल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए।’

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल कई लोगों की चिंताएं वास्तविक थीं, लेकिन कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रदर्शन में घुस गए थे। फडणवीस ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में सभी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। यदि कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से और विधिवत अनुमति लेकर किया जाता है तो उसे अनुमति दी जाएगी। इस तरह के आंदोलन हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार हैं।' हालांकि, उन्होंने हिंसा और बिना इजाजत किए जाने वाले प्रदर्शनों के खिलाफ चेतावनी दी।

दिल्ली में सोमवार को NEET और विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में सीजेपी के संसद चलो मार्च में हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों की ओर से कथित तौर पर बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किए जाने के बाद संसद मार्ग के निकट सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, 'जानबूझकर राजनीतिक अशांति पैदा करने का प्रयास करना, बिना अनुमति के प्रदर्शन करना और हिंसा का सहारा लेना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।' उन्होंने कहा कि वह आंदोलन में शामिल सभी लोगों पर आरोप नहीं लगाना चाहते और यह स्वीकार किया कि कई छात्र वास्तविक चिंताओं के कारण प्रदर्शन कर रहे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं सभी प्रदर्शनकारियों पर आरोप नहीं लगाना चाहता। उनमें से कुछ लोग अच्छे इरादे से आंदोलन में शामिल हुए होंगे।'

कुछ का नीट से कोई संबंध नहीं: फडणवीस देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, 'यह भी उतना ही सच है कि कुछ लोग केवल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन में शामिल हुए। उनमें से कुछ का नीट से कोई संबंध नहीं है और वे केवल अशांति फैलाना चाहते हैं।' मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनमें से कइयों को यह भी पता नहीं था कि वे किस परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'कई लोगों को यह भी नहीं मालूम कि नीट क्या है या यह परीक्षा कब आयोजित हुई थी। वे केवल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।'