लंका तो हम जलाएंगे; एकनाथ शिंदे पर पहली बार फडणवीस ने खुलकर बोला हमला

संक्षेप: देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार खुलकर हमला बोला है। आमतौर पर वह विवादित मामलों पर टिप्पणी करने से बचते हैं, लेकिन उन्होंने बुधवार को लंका जलाने वाले एकनाथ शिंदे के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लंका तो हम जलाएंगे क्योंकि हम भगवान श्रीराम को मानने वाले हैं।

महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। खासतौर पर हिंदुत्व की ही विचारधारा पर दावा रखने वाले भाजपा और शिवसेना के बीच टकराव की स्थिति है। दोनों ओर से एक दूसरे के नेताओं को तोड़कर अपने दलों में शामिल कराया जा रहा है। इसके अलावा भी कई मसलों पर मतभेद हैं। पिछले दिनों अमित शाह तक मामला पहुंचा था, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बनती दिखी है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार खुलकर हमला बोला है। आमतौर पर वह विवादित मामलों पर टिप्पणी करने से बचते हैं, लेकिन उन्होंने बुधवार को लंका जलाने वाले एकनाथ शिंदे के बयान पर जवाब दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि लंका तो हम जलाएंगे क्योंकि हम भगवान श्रीराम को मानने वाले हैं। भाजपा की तुलना रावण से करने वाले एकनाथ शिंदे के बयान पर बुधवार को एक आयोजन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'उन लोगों को नजरअंदाज करें, जो हमारे बारे में कुछ भी बोलते हैं। वे कह सकते हैं कि हमारी लंका जलाएंगे। लेकिन हम तो लंका में नहीं रहते। हम भगवान राम के अनुयायी हैं, रावण के नहीं। चुनाव के दौरान ऐसी बातें बोली जाती हैं, इन्हें दिल से न लें।' इसके आगे वह कहते हैं कि हम जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं।

फडणवीस ने कहा कि कल ही हमने राम मंदिर पर धर्मध्वजा लहराई है। हम भगवान राम की पूजा करने वाली पार्टी के लोग हैं। लंका तो हम जलाएंगे। पालघर जिले में नगर पंचायत और नगर निकाय के चुनाव के लिए आयोजित प्रचार रैली के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें कहीं। इसी जिले में प्रचार करते हुए एकनाथ शिंदे ने बिना भाजपा का नाम लिए ही रावण वाली बात कही थी, जिसे सीधे तौर पर भगवा दल से जोड़ा गया था। शिंदे ने कहा था कि रावण भी अहंकारी था और उसकी लंका भी जल गई थी। आपको भी 2 दिसंबर को ऐसा ही करना है।