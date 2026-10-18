देवेंद्र फडणवीस ने टाइगर श्रॉफ से फोन पर की बात, आरोपियों को जल्द पकड़ने का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री फडणवीस ने इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन कर घटना की जानकारी ली थी। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को तेजी से जांच करने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्टर टाइगर श्रॉफ से फोन पर बात की और उन पर हुई फायरिंग की घटना के बाद आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। उन्होंने अभिनेता से कहा कि सरकार उनके साथ है और पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करेगी। फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 15 टीमें बनाई हैं। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। इनमें टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस भी शामिल हैं, जिनके बाएं हाथ में गोली लगी है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन कर घटना की जानकारी ली थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को तेजी से जांच करने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी फायरिंग की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि टाइगर श्रॉफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। उन्होंने इस घटना को गंभीर और निंदनीय बताते हुए कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर से उनकी बात हुई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

किसी भी गैंग को बख्शा नहीं जाएगा: शिंदे एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार और पुलिस की पहली प्राथमिकता मुंबई और उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक, हर किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की है। इस मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी गैंग को बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों को बचकर निकलने नहीं दिया जाएगा। शिंदे ने मुंबई में 1990 के दशक में हुए गैंगवार का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी मुंबई पुलिस ने हालात को प्रभावी ढंग से संभाला था और कानून-व्यवस्था बनाए रखी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि मुंबई और महाराष्ट्र में दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले गैंग को इसके नतीजे भुगतने होंगे।