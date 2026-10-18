देवेंद्र फडणवीस ने टाइगर श्रॉफ से फोन पर की बात, आरोपियों को जल्द पकड़ने का दिया भरोसा
मुख्यमंत्री फडणवीस ने इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन कर घटना की जानकारी ली थी। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को तेजी से जांच करने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्टर टाइगर श्रॉफ से फोन पर बात की और उन पर हुई फायरिंग की घटना के बाद आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। उन्होंने अभिनेता से कहा कि सरकार उनके साथ है और पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करेगी। फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 15 टीमें बनाई हैं। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। इनमें टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस भी शामिल हैं, जिनके बाएं हाथ में गोली लगी है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन कर घटना की जानकारी ली थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को तेजी से जांच करने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी फायरिंग की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि टाइगर श्रॉफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। उन्होंने इस घटना को गंभीर और निंदनीय बताते हुए कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर से उनकी बात हुई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
किसी भी गैंग को बख्शा नहीं जाएगा: शिंदे
एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार और पुलिस की पहली प्राथमिकता मुंबई और उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक, हर किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की है। इस मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी गैंग को बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों को बचकर निकलने नहीं दिया जाएगा। शिंदे ने मुंबई में 1990 के दशक में हुए गैंगवार का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी मुंबई पुलिस ने हालात को प्रभावी ढंग से संभाला था और कानून-व्यवस्था बनाए रखी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि मुंबई और महाराष्ट्र में दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले गैंग को इसके नतीजे भुगतने होंगे।
मुंबई पुलिस के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर उस समय फायरिंग की गई, जब वह एक ग्राउंड से अपनी गाड़ी में निकल रहे थे। उन्हें देखने के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग जमा थे। इसी भीड़ के बीच से उनकी गाड़ी पर तीन से चार राउंड गोलियां चलाई गईं। हालांकि, टाइगर श्रॉफ को कोई गोली नहीं लगी। इस घटना में दो लोग घायल हुए, जिनमें अभिनेता के ड्राइवर फिरदौस भी हैं। उनके बाएं हाथ में गोली लगी है। इस घटना को लेकर जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें