Devendra Fadnavis Attacks Opposition Says Unless you Stop Insulting People You will not be able to win जब तक लोगों का अपमान बंद नहीं करेंगे, जीत नहीं पाएंगे; फडणवीस का विपक्ष पर हमला
Devendra Fadnavis Attacks Opposition Says Unless you Stop Insulting People You will not be able to win

जब तक लोगों का अपमान बंद नहीं करेंगे, जीत नहीं पाएंगे; फडणवीस का विपक्ष पर हमला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि जब तक वे अपनी हार पर आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक वे जीत नहीं पाएंगे। जब तक वे झूठ बोलना और लोगों का अपमान करना बंद नहीं करेंगे, वे जीत नहीं सकते।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईSun, 24 Aug 2025 08:06 PM
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे और विपक्ष पर विधानसभा चुनावों में 'वोट चोरी' का आरोप लगाने के लिए हमला बोला और कहा कि वे लोगों से झूठ बोलकर और उनका अपमान करके चुनाव नहीं जीत सकते।

फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, "वे बस अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे वाकई जीत रहे हैं, उनकी हार में एक साजिश थी, ताकि कार्यकर्ता बिखर न जाएं। जब तक वे अपनी हार पर आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक वे जीत नहीं पाएंगे। जब तक वे झूठ बोलना और लोगों का अपमान करना बंद नहीं करेंगे, वे जीत नहीं सकते।"

फडणवीस की यह टिप्पणी राज ठाकरे द्वारा शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों का समर्थन करने के बाद आई है। इस बीच, शिवसेना नेता संजय राउत ने आज आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार 'वोट चोरी' के जरिए सत्ता में आई है और दावा किया कि यह मुद्दा अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है।

पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने कहा, "... महाराष्ट्र में वोट चोरी का मुद्दा आठ महीने से चल रहा है, हम इस पर सवाल उठा रहे हैं। यह मुद्दा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ने उठाया था। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ऐसी ही वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई थी। हमारे वोट कहां गए? यह सवाल राज ठाकरे ने पूछा था, और हमने भी पूछा था। अब चोरी का यह मुद्दा राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा रहा है।"