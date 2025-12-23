देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे लंबे समय बाद दो घंटे साथ बैठे, मीटिंग का एजेंडा क्या था
सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मीटिंग हुई। लंबे समय बाद ऐसा हुआ, जब दोनों नेता एक साथ बैठे और चर्चा की। दोनों के बीच नई सरकार के गठन के बाद से ही खींचतान की खबरें आती रही हैं।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बाद अब मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी इलेक्शन की बारी है। यहां पर शिवसेना और भाजपा परंपरागत रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा ज्यादा सीटें चाहती है। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा के बीच कुछ खींचतान भी है। इसे ही खत्म करने के लिए रविवार को लगातार दो घंटे तक सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मीटिंग हुई। लंबे समय बाद ऐसा हुआ, जब दोनों नेता एक साथ बैठे और चर्चा की। दोनों के बीच नई सरकार के गठन के बाद से ही खींचतान की खबरें आती रही हैं।
महायुति की यह बैठक सीएम फडणवीस के वर्षा बंगले पर ही हुई। सूत्रों का कहना है कि भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच बने महायुति गठबंधन में 150 सीटों को लेकर सहमति है। लेकिन अब भी कुल 227 सीटों वाली बीएमसी की 77 सीटों पर मंथन बाकी था। ऐसी स्थिति में रविवार को मीटिंग हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 30 से 35 सीटों को लेकर मामला सुलझ गया, लेकिन शेष करीब 40 सीटों को लेकर अब भी बात होनी बाती है।
फडणवीस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दी नसीहत
इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी नेता या वर्कर साथी दलों को टारगेट करते हुए हमले ना करे। देश के सबसे अमीर नगर निकाय कहे जाने वाले बीएमसी के चुनाव को लेकर भाजपा बेहद उत्साहित है। वहीं एकनाथ शिंदे इसे शिवसेना के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं।
क्या चाहती है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिस पर मंथन
अहम बात यह है कि अन्य निकायों के चुनाव में भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव सेना के मुकाबले बड़ी बढ़त हासिल की है। ऐसे में वह भी चाहते हैं कि बीएमसी में उनकी ताकत कम ना हो। हालांकि इस बीच अजित पवार कह चुके हैं कि हम गठबंधन के साथ हैं और जो भी सीटें मिलेंगी, उन पर चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव सेना के बीच सहमति नहीं बन सकी है और उलटे विवाद ही जारी है।