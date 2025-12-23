Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़devendra fadnavis and eknath shinde meeting for 2 hours
देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे लंबे समय बाद दो घंटे साथ बैठे, मीटिंग का एजेंडा क्या था

देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे लंबे समय बाद दो घंटे साथ बैठे, मीटिंग का एजेंडा क्या था

संक्षेप:

सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मीटिंग हुई। लंबे समय बाद ऐसा हुआ, जब दोनों नेता एक साथ बैठे और चर्चा की। दोनों के बीच नई सरकार के गठन के बाद से ही खींचतान की खबरें आती रही हैं।

Dec 23, 2025 10:20 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बाद अब मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी इलेक्शन की बारी है। यहां पर शिवसेना और भाजपा परंपरागत रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा ज्यादा सीटें चाहती है। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा के बीच कुछ खींचतान भी है। इसे ही खत्म करने के लिए रविवार को लगातार दो घंटे तक सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मीटिंग हुई। लंबे समय बाद ऐसा हुआ, जब दोनों नेता एक साथ बैठे और चर्चा की। दोनों के बीच नई सरकार के गठन के बाद से ही खींचतान की खबरें आती रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महायुति की यह बैठक सीएम फडणवीस के वर्षा बंगले पर ही हुई। सूत्रों का कहना है कि भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच बने महायुति गठबंधन में 150 सीटों को लेकर सहमति है। लेकिन अब भी कुल 227 सीटों वाली बीएमसी की 77 सीटों पर मंथन बाकी था। ऐसी स्थिति में रविवार को मीटिंग हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 30 से 35 सीटों को लेकर मामला सुलझ गया, लेकिन शेष करीब 40 सीटों को लेकर अब भी बात होनी बाती है।

फडणवीस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दी नसीहत

इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी नेता या वर्कर साथी दलों को टारगेट करते हुए हमले ना करे। देश के सबसे अमीर नगर निकाय कहे जाने वाले बीएमसी के चुनाव को लेकर भाजपा बेहद उत्साहित है। वहीं एकनाथ शिंदे इसे शिवसेना के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं।

क्या चाहती है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिस पर मंथन

अहम बात यह है कि अन्य निकायों के चुनाव में भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव सेना के मुकाबले बड़ी बढ़त हासिल की है। ऐसे में वह भी चाहते हैं कि बीएमसी में उनकी ताकत कम ना हो। हालांकि इस बीच अजित पवार कह चुके हैं कि हम गठबंधन के साथ हैं और जो भी सीटें मिलेंगी, उन पर चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव सेना के बीच सहमति नहीं बन सकी है और उलटे विवाद ही जारी है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Devendra Fadnavis Maharashtra News India News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।