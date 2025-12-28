Hindustan Hindi News
desire for a son mother murdered her 6-year-old daughter even punishing her for speaking Hindi
बेटे की चाहत में मां ने कर दिया 6 साल की बेटी का कत्ल, हिंदी बोलने की भी 'सजा'

Dec 28, 2025 09:58 am IST
महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही छह साल की मासूम बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस जांच में जो खुलासे हुए हैं, वे समाज की मानसिकता और परवरिश के दबाव पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। शुरुआती जांच के अनुसार, महिला बेटे की चाहत और बेटी के मराठी न बोल पाने से नाराज थी। वह सिर्फ हिंदी ही बोलती थी।

घटना कलंबोली इलाके की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 30 साली आरोपी महिला अपने पति के साथ रहती है। 23 दिसंबर को महिला अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों को बताया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण बच्ची अचानक बेहोश हो गई है। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया और मामले की संदेहास्पद स्थिति को देखते हुए पुलिस को सूचित किया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला हत्या का राज

शुरुआत में पुलिस ने इसे दुर्घटनावश हुई मौत के तौर पर दर्ज किया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो हर कोई दंग रह गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्ची की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उसका गला घोंटकर हत्या की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और मां से कड़ाई से पूछताछ शुरू की।

हत्या के पीछे की अजीबोगरीब वजहें

पुलिस पूछताछ के दौरान महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार, महिला ने हत्या के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण बताए। महिला एक बेटा चाहती थी और बेटी होने के कारण वह असंतुष्ट थी। आरोपी महिला इस बात से काफी परेशान थी कि उसकी बेटी मराठी नहीं बोलती थी। बच्ची केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करती थी और उसका भाषा विकास सही तरीके से नहीं हो रहा था। पुलिस ने बताया कि महिला का डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था, जिसके कारण वह छोटी-छोटी बातों पर तनाव में रहती थी।

कलंबोली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय अदालत ने उसे 30 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस जघन्य अपराध में किसी और की भी भूमिका थी या यह केवल महिला के मानसिक असंतुलन का परिणाम था।

हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं।
