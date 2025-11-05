विपक्षी MVA के साथ सुर अलाप रहे शिंदे के थप्पड़मार MLA, स्थानीय चुनाव स्थगित करने की क्यों मांग?

संक्षेप: बुलढाणा विधानसभा सीट से शिवसेना विधायक गायकवाड़ ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से दोहरे नामों को नहीं हटाया है। अगर चुनाव सिर्फ 10 दिन के लिए स्थगित कर दिए जाएं, तो इन गलतियों को सुधारना संभव हो जाएगा।

महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (MVA) द्वारा मतदाता सूची में सुधार की मांग का सत्तारूढ़ शिवसेना के विधायक ने भी समर्थन किया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी बुधवार को चुनाव आयोग से स्थानीय निकाय चुनाव कम से कम 10 दिन के लिए स्थगित करने का आग्रह किया ताकि 'डुप्लिकेट' मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकें। ये वही विधायक हैं, जो पिछले जुलाई में सुर्खियों में तब आए थे, जब उन्होंने विधायक होस्टल की कैंटीन के स्टाफ को थप्पड़ मारा था। उससे पहले वह राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को इनाम का भी ऐलान कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि फर्जी मतदान से बेईमान उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव दो दिसंबर को होंगे और मतों की गिनती तीन दिसंबर को होगी। हालांकि, 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी बाकी है, जहां चुनाव होने हैं।

सिर्फ 10 दिन के लिए स्थगित कर दिए जाएं चुनाव उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़े और बुलढाणा विधानसभा सीट से विधायक गायकवाड़ ने कहा, “भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से दोहरे नामों को नहीं हटाया है। अगर चुनाव सिर्फ 10 दिन के लिए स्थगित कर दिए जाएं, तो इन गलतियों को सुधारना संभव हो जाएगा।”

उन्होंने दावा किया कि अकेले बुलढाणा जिले में हजारों मतदाताओं के नाम दोहराए गए हैं। उन्होंने जानना चाहा कि क्या निर्वाचन आयोग ने सूची की सत्यता की पुष्टि के लिए राज्य भर के लाखों मतदाताओं से लिखित गारंटी लेने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि बुलढाणा शहर में छह महीने की जांच के बाद लगभग 8,000 नकली नाम पाए गए।

आयोग की क्षमता पर भी उठाए सवाल गायकवाड़ ने चुनाव आयोग की चार से पांच दिनों के भीतर अंतिम सूची तैयार करने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा, "फर्जी मतदान के कारण बेईमान उम्मीदवार जीत सकते हैं।" उन्होंने कहा, “चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को ऐसी प्रविष्टियों पर सीधे 'हटाए गए' की मुहर लगा देनी चाहिए।”