107 आदमी और 49 महिलाएं, रात के ढाई बजे रेव पार्टी; 156 लोग हिरासत में
पुलिस अधिकारी गौहर हसन ने बताया, ‘कार्यक्रम के लिए प्राप्त शराब का परमिट छह जून रात 11:30 बजे तक ही वैध था। हालांकि, पार्टी निर्धारित समय से भी आगे चलती रही। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग तीन ग्राम गांजा बरामद किया।’
पुणे में पुलिस ने शनिवार देर रात हो रही रेव पार्टी में छापा मारा और गांजा, प्रतिबंधित धूम्रपान सामग्री व निर्धारित समय से अधिक समय तक परोसी जा रही शराब जब्त की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस पार्टी में 150 से अधिक लोग मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर गौहर हसन ने बताया कि विशिष्ट सूचना के आधार पर शनिवार देर रात करीब 2:30 बजे लोनिकंद पुलिस थाना क्षेत्र के तुलपुर गांव में एक स्थान पर छापा मारा गया। उन्होंने बताया कि वहां 107 पुरुष और 49 महिलाओं सहित कुल 156 लोग मौजूद थे। इनमें से तीन की उम्र 21 वर्ष से कम थी।
गौहर हसन ने बताया, 'कार्यक्रम के लिए प्राप्त शराब का परमिट छह जून रात 11:30 बजे तक ही वैध था। हालांकि, पार्टी निर्धारित समय से भी आगे चलती रही। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग तीन ग्राम गांजा बरामद किया और 10 प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर से भरे तीन कप जब्त किए।' कार्यक्रम स्थल से 9.22 लाख रुपये की शराब भी बरामद हुई। उन्होंने बताया कि जब्त की गई सामग्री का कुल मूल्य लगभग 85 लाख रुपये है।
15 पुलिस अधिकारियों, 65 कांस्टेबलों की टीम
पुलिस अधिकारी हसन ने बताया कि पुलिस ने 'ब्लेज एंटरटेनमेंट' के ऐमन शेख और 'स्टार लाइट एंटरटेनमेंट' के यश चौधरी को इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक बताया है। अधिकारी ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि छापा 15 पुलिस अधिकारियों और 65 कांस्टेबलों की एक टीम ने मारा।
दूसरी ओर, तेलंगाना सरकार की ईगल फोर्स ने शहर के विभिन्न स्थानों पर गांजा के सेवन और उपद्रव मचाने की कई शिकायतों के बाद इसकी तस्करी और आपूर्ति में शामिल दो लोगों के अलावा 13 उपभोक्ताओं को पकड़ा है। फोर्स ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि यहां विधानमंडल परिसर के पास स्थित पब्लिक गार्डन्स में अभियान चलाया गया, जहां युवाओं का समूह गांजा का सेवन कर रहा था। इसमें कहा गया है कि पांच युवकों को पकड़ा गया जिनकी टीएचसी (टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल) की जांच पॉजिटिव आई है। हैदराबाद नारकोटिक्स थाने में मामला दर्ज किया गया और उन्हें नशामुक्ति से जुड़े इलाज के लिए हैदराबाद के एर्रागड्डा स्थित सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (आईएमएच) में भर्ती कराया गया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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