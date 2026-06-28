मैं जो चाहूं वैसा हो, न्याय का मतलब ये नहीं; छात्रा पर क्यों भड़का कोर्ट, लगाई कड़ी फटकार
छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की एक मास्टर्स की छात्रा (याचिकाकर्ता) ने विश्वविद्यालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अनिवार्य 75 फीसदी अटेंडेंस की शर्त पूरी न कर पाने के कारण उन्हें अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कम हाजिरी की वजह से परीक्षा में बैठने से रोके जाने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक लॉ की छात्रा को ''लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना'' बयान देने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि न्याय का मतलब यह नहीं है कि मैं जो चाहूं और जैसे चाहूं, वैसा हो।
जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस अजित कदेथंकर की औरंगाबाद बेंच ने 23-वर्षीय एक युवती की याचिका खारिज कर दी। बेंच ने कहा कि झूठे दावों के जरिए अपनी गलतियों को छिपाने की उसकी कोशिश कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिससे कानूनी पेशे में उसका करियर खतरे में पड़ सकता है। अदालत ने 18 जून के अपने फैसले में कहा कि अदालतों में उठाए जाने वाले किसी भी मामले का मकसद नेक नीयत वाला होना चाहिए।
बेंच ने कहा, ''कोर्ट में हर कार्यवाही न्याय पाने के लिए होती है; लेकिन न्याय का मतलब यह नहीं है कि जो मैं चाहूं और जिस तरह से मैं कहूं, वही हो।'' छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की एक मास्टर्स की छात्रा (याचिकाकर्ता) ने विश्वविद्यालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अनिवार्य 75 प्रतिशत हाजिरी की शर्त पूरी न कर पाने के कारण उन्हें अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था।
अप्रैल में सिंगल बेंच द्वारा छात्रा की शुरुआती अर्जी खारिज करने के बाद, उसने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें विश्वविद्यालय को विशेष रूप से परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि उसकी हाजिरी की गणना करने में गलती हुई थी और आरोप लगाया कि कॉलेज ने कुछ छात्रों की अतिरिक्त हाजिरी अपनी मर्जी से लगाई थी।
पत्नी को जलाकर मारने के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी
वहीं, एक अन्य मामले में महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2020 में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी को जलाकर मारने के मामले में 32 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. डी. शेलके ने शुक्रवार को कल्याण निवासी शाहिर देवराम पारखे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने मामले की एक प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी के बयान से मुकर जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए उसके खिलाफ झूठी गवाही के आरोप में मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार, 17 और 18 मार्च 2020 की दरमियानी रात पारखे का अपनी पत्नी पायल से विवाद हुआ। विवाद सुलझाने के लिए पायल ने अपनी करीबी सहेली को घर बुलाया था। बाद में नशे की हालत में आरोपी प्लास्टिक की बोतल में रखा केरोसिन लेकर आया, उसने पायल पर तेल छिड़क दिया, उसे आग लगा दी और मौके से फरार हो गया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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