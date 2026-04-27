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बर्थडे पार्टी में AC खराब, मेहमानों का गर्मी से हाल बेहाल; रेस्टोरेंट को भरना होगा मुआवजा

Apr 27, 2026 06:36 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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शिकायत के अनुसार, कई मेहमान बिना खाना खाए कार्यक्रम छोड़कर चले गए, जिससे आयोजन में असहज स्थिति और शर्मिंदगी पैदा हुई। महिला ने यह भी दावा किया कि रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने स्वीकार किया था कि AC कई दिनों से खराब था। 

बर्थडे पार्टी में AC खराब, मेहमानों का गर्मी से हाल बेहाल; रेस्टोरेंट को भरना होगा मुआवजा

मुंबई में उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जहां रेस्टोरेंट को जन्मदिन पार्टी के दौरान एसी खराब होने के कारण ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। उपनगरीय क्षेत्र की अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि किसी भी बैंक्वेट हॉल की बुकिंग में एयर कंडीशनिंग एक जरूरी सर्विस होती है। आयोग ने यह भी साफ किया कि इस तरह की सेवा में कमी उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन है।

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आयोग ने रेस्टोरेंट को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 22,557 रुपये का भुगतान करे, जिस पर अगस्त 2024 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 5 हजार रुपये अलग से देने का आदेश दिया गया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कडू और सदस्य गौर कपसे की पीठ ने सुनाया।

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आखिर क्या है पूरा मामला

मामला घाटकोपर निवासी एक महिला से जुड़ा है, जिसने जुलाई 2024 में लोअर परेल स्थित एक रेस्टोरेंट के बैंक्वेट हॉल को अपने रिश्तेदार के जन्मदिन समारोह के लिए बुक किया था। इसके लिए उसने खाने-पीने और अन्य सेवाओं सहित कुल 3.63 लाख रुपये का भुगतान किया था। महिला का आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान एसी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिससे मेहमानों को घुटन और काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। मैनेजमेंट ने पंखों की व्यवस्था की, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी।

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शिकायत के अनुसार, कई मेहमान बिना खाना खाए ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए, जिससे आयोजन में असहज स्थिति और शर्मिंदगी पैदा हुई। महिला ने यह भी दावा किया कि रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने स्वीकार किया था कि AC कई दिनों से खराब था और उसे ठीक नहीं किया गया था। गौरतलब है कि रेस्टोरेंट प्रबंधन आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ, जिसके चलते मामला एकतरफा चला। आयोग ने भोजन और अन्य सेवाओं में कोई कमी नहीं पाई, लेकिन यह माना कि सेवा पैकेज में एसी का सही तरीके से काम करना जरूरी है। इसी आधार पर मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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