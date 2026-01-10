Hindustan Hindi News
देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ साजिश? जाते-जाते पूर्व DGP की परेशानी बढ़ा गईं IPS रश्मि शुक्ला

रिटायर होने से पहले ही महाराष्ट्र की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने पूर्व डीजीपी संजय पांडेय और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश कर दी थी। उनपर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के खिलाफ साजिश का आरोप है।

Jan 10, 2026 09:20 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के खिलाफ 2016 में साजिश के आरोप में महाराष्ट्र की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने पूर्व डीजीपी संजय पांडेय और दो अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा कि यह पता लगना चाहिए कि आखिर किसके इशारे पर संजय पांडेय काम कर रहे थे। उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी।

जानकारी के मुताबिक 3 जनवरी को रिटायर होने से पहले ही शुक्ला ने गृह विभाग से एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश कर दी थी। उन्होंने कहा था कि एसआईटी की जांच के आधार पर यह सिफारिश की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन डीजीपी संजय पांडेय. डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल और एसीपी सरदार पाटिल इस साजिश में शामिल थे। उस समय देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में विपक्ष के नेता था। वहीं शिंदे तब उद्धव सरकार में ही मंत्री थे। जानकारी के मुताबिक ठाणे नगर पुलिस थाने में उगाही मामले की एफआईआर दर्ज भी हो गई है।

ठाणे पुलिस थाने में 2016 में ही श्यामसुंदर अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उनका अपने बिजनेस पार्टनर संजय पुनामिया के साथ विवाद हो गया था। पुनामिया ने फिर शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा था कि 2021 और 2024 में उनसे वसूली की कोशिश की गई। इसके बाद संजय पांडेय और सात अन्य के खिलाफ 2024 में मामला दर्ज किया गया।

बीजेपी नेता और विधान परिषद सदस्य प्रवीण डेरेकर ने मामला महाराष्ट्र विधानसभा में उठाते हुए दावा किया था कि यह साजिश फडणवीस और शिंदे के खिलाफ थी। 2024 में सरदार पटेल ने साजिश वाली बात स्वीकार भी की थी। राज् के मंत्री आशीष शेलार और मुंबई बीजेपी चीफ अमीत साटम ने भी उद्धव ठाकरे पर साजिश करवाने का आरोप लगाया। शेलार ने कहा, संजय पांडेय किसके दबाव में काम कर रहे थे। किसने आदेश दिए। उस समय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कौन था। यह सब फडणवीस और एकनाथ शिंदे को जेल में डलवाने के लिए किया गया था।

साटम ने दावा किया कि फडणवीस और शिंदे के खिलाफ फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवाए गए थे। 2019 से 2022 के बीच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और महाराष्ट्र में उनकी चलती थी। ऐेस में विरोधियों को जेल में डालने की साजिश चल रही थी। जो लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते थे उनपर हमला करवा दिया जाता था या फिर किसी केस में फंसा दिया जाता था।

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
