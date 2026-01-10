देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ साजिश? जाते-जाते पूर्व DGP की परेशानी बढ़ा गईं IPS रश्मि शुक्ला
रिटायर होने से पहले ही महाराष्ट्र की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने पूर्व डीजीपी संजय पांडेय और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश कर दी थी। उनपर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के खिलाफ साजिश का आरोप है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के खिलाफ 2016 में साजिश के आरोप में महाराष्ट्र की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने पूर्व डीजीपी संजय पांडेय और दो अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा कि यह पता लगना चाहिए कि आखिर किसके इशारे पर संजय पांडेय काम कर रहे थे। उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी।
जानकारी के मुताबिक 3 जनवरी को रिटायर होने से पहले ही शुक्ला ने गृह विभाग से एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश कर दी थी। उन्होंने कहा था कि एसआईटी की जांच के आधार पर यह सिफारिश की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन डीजीपी संजय पांडेय. डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल और एसीपी सरदार पाटिल इस साजिश में शामिल थे। उस समय देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में विपक्ष के नेता था। वहीं शिंदे तब उद्धव सरकार में ही मंत्री थे। जानकारी के मुताबिक ठाणे नगर पुलिस थाने में उगाही मामले की एफआईआर दर्ज भी हो गई है।
ठाणे पुलिस थाने में 2016 में ही श्यामसुंदर अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उनका अपने बिजनेस पार्टनर संजय पुनामिया के साथ विवाद हो गया था। पुनामिया ने फिर शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा था कि 2021 और 2024 में उनसे वसूली की कोशिश की गई। इसके बाद संजय पांडेय और सात अन्य के खिलाफ 2024 में मामला दर्ज किया गया।
बीजेपी नेता और विधान परिषद सदस्य प्रवीण डेरेकर ने मामला महाराष्ट्र विधानसभा में उठाते हुए दावा किया था कि यह साजिश फडणवीस और शिंदे के खिलाफ थी। 2024 में सरदार पटेल ने साजिश वाली बात स्वीकार भी की थी। राज् के मंत्री आशीष शेलार और मुंबई बीजेपी चीफ अमीत साटम ने भी उद्धव ठाकरे पर साजिश करवाने का आरोप लगाया। शेलार ने कहा, संजय पांडेय किसके दबाव में काम कर रहे थे। किसने आदेश दिए। उस समय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कौन था। यह सब फडणवीस और एकनाथ शिंदे को जेल में डलवाने के लिए किया गया था।
साटम ने दावा किया कि फडणवीस और शिंदे के खिलाफ फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवाए गए थे। 2019 से 2022 के बीच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और महाराष्ट्र में उनकी चलती थी। ऐेस में विरोधियों को जेल में डालने की साजिश चल रही थी। जो लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते थे उनपर हमला करवा दिया जाता था या फिर किसी केस में फंसा दिया जाता था।