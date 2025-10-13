Hindustan Hindi News
Congress Weighs Going Solo In Maharashtra Local Body Polls says Ramesh Chennithala

एमवीए से अलग होना चाहती है कांग्रेस? महाराष्ट्र प्रभारी चेन्निथला के बयान से क्या मिले संकेत

क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन से अलग होना चाहती है? यह सवाल उठा है कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला के बयान के बाद। महाराष्ट्र प्रभारी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़े।

Deepak भाषा, मुंबईMon, 13 Oct 2025 11:32 PM
क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन से अलग होना चाहती है? यह सवाल उठा है कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला के बयान के बाद। महाराष्ट्र प्रभारी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़े। लेकिन इस मामले में अंतिम फैसला स्थानीय स्तर पर विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा। चेन्निथला ने कांग्रेस के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित ग्रामीण एवं शहरी नागरिक निकायों के चुनावों के लिए राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ हाथ मिलाने की संभावनाओं के बारे में कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की।

महाराष्ट्र में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) का हिस्सा है। चेन्निथला ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की इच्छा है (स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना), लेकिन इस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सभी कांग्रेस नेता स्थानीय निकाय चुनावों में अकेले उतरने की राय रखते हैं। हालांकि, (अकेले दम पर लड़ने या एमवीए सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने पर) कोई भी निर्णय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुंबई इकाई प्रमुख (वर्षा गायकवाड़) के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा।

चेन्निथला महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की मौजूदगी में यहां आयोजित राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। चुनाव से पहले मनसे के साथ संभावित गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर चेन्निथला ने कहा कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि हमारा (फिलहाल) मनसे के साथ कोई गठबंधन नहीं है और इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई है। किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया। मनसे को महा विकास आघाडी में शामिल करने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं भविष्य बयान करने वाला कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं।

इससे पहले दिन में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने कहा था कि मनसे चाहती है कि कांग्रेस को भी साथ लेकर चला जाए, जिससे इस बात के संकेत मिले थे कि एमवीए आने वाले दिनों में एमवीए का हिस्सा बन सकती है। एमवीए में फिलहाल कांग्रेस, शिवसेना (उबाठा) और राकांपा (शरदचंद्र पवार) शामिल हैं। चेन्निथला ने कहा कि आगामी चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे और गठबंधन संबंधी फैसला स्थानीय नेताओं पर छोड़ा जाएगा।