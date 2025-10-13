एमवीए से अलग होना चाहती है कांग्रेस? महाराष्ट्र प्रभारी चेन्निथला के बयान से क्या मिले संकेत

क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन से अलग होना चाहती है? यह सवाल उठा है कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला के बयान के बाद। महाराष्ट्र प्रभारी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़े।

क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन से अलग होना चाहती है? यह सवाल उठा है कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला के बयान के बाद। महाराष्ट्र प्रभारी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़े। लेकिन इस मामले में अंतिम फैसला स्थानीय स्तर पर विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा। चेन्निथला ने कांग्रेस के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित ग्रामीण एवं शहरी नागरिक निकायों के चुनावों के लिए राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ हाथ मिलाने की संभावनाओं के बारे में कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की।

महाराष्ट्र में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) का हिस्सा है। चेन्निथला ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की इच्छा है (स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना), लेकिन इस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सभी कांग्रेस नेता स्थानीय निकाय चुनावों में अकेले उतरने की राय रखते हैं। हालांकि, (अकेले दम पर लड़ने या एमवीए सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने पर) कोई भी निर्णय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुंबई इकाई प्रमुख (वर्षा गायकवाड़) के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा।

चेन्निथला महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की मौजूदगी में यहां आयोजित राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। चुनाव से पहले मनसे के साथ संभावित गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर चेन्निथला ने कहा कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि हमारा (फिलहाल) मनसे के साथ कोई गठबंधन नहीं है और इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई है। किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया। मनसे को महा विकास आघाडी में शामिल करने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं भविष्य बयान करने वाला कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं।