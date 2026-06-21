महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत, आठ सीटें जीती; भाजपा से डबल
पातुर के अलावा, महाराष्ट्र में कई नगर परिषदों और नगर पंचायतों की खाली सीटों के लिए उपचुनाव भी हुए थे। उपचुनावों में, शिवसेना और भाजपा ने तीन-तीन सीटें जीतीं। कांग्रेस और राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने दो-दो सीटें हासिल कीं।
महाराष्ट्र में अकोला जिले की पातुर नगर पंचायत के चुनावों में विपक्षी कांग्रेस सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है। पार्टी ने अध्यक्ष पद समेत 21 में से आठ सीटें जीती हैं, जो भाजपा और शिवसेना की कुल सीटों की संख्या से ज्यादा है। पातुर नगर पंचायत चुनाव 20 जून को हुए थे और नतीजे रविवार को घोषित किए गए।
भाजपा ने चार वार्ड सदस्य सीटें जीतीं, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को दो सीटें मिलीं। आठ सीटें गैर-मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों ने जीतीं। नतीजों से पता चलता है कि नगर पंचायत चुनाव में जनादेश बंटा हुआ था, भले ही कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नगर निकाय में शीर्ष पद हासिल किया।
पातुर के अलावा, महाराष्ट्र में कई नगर परिषदों और नगर पंचायतों की खाली सीटों के लिए उपचुनाव भी हुए थे। उपचुनावों में, शिवसेना और भाजपा ने तीन-तीन सीटें जीतीं। कांग्रेस और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) ने दो-दो सीटें हासिल कीं। एनसीपी ने दो सीटें जीतीं, जबकि गैर-मान्यता प्राप्त दल को एक सीट मिली। पांच सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते।
उपचुनाव के नतीजों में, शिवसेना ने रायगढ़ जिले के पाली और पोलादपुर में सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने जलगांव जिले के एरंडोल, नागपुर जिले के हिंगना और गडचिरोली शहर में जीत हासिल की। कांग्रेस ने चंद्रपुर जिले के सावली और गडचिरोली जिले के कुरखेड़ा में सीटें जीतीं।
एनसीपी ने जालना जिले के घनसावंगी और गडचिरोली जिले के अहेरी में सीटें जीतीं, जबकि एनसीपी (शप) ने नासिक जिले के पेठ और देवला में जीत हासिल की।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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