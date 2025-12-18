राहुल गांधी के करीबी रहे राजीव सातव की पत्नी भाजपा में शामिल, महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका
कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतंत्र का सम्मान न करने और पैसे और पदों का लालच देकर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। प्रज्ञा सत्ताधारी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख रवींद्र चव्हाण और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुईं।
कांग्रेस की विधान परिषद सदस्य (MLC) प्रज्ञा सातव गुरुवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के ऊपरी सदन से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद भाजपा में शामिल हो गईं। प्रज्ञा राहुल गांधी के करीबी रहे दिवंगत राजीव सातव की पत्नी हैं। राजीव का निधन कोरोना वायरस के चलते साल 2021 में हो गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी प्रज्ञा को पार्टी ने एमएलसी बनाया था।
कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतंत्र का सम्मान न करने और पैसे और पदों का लालच देकर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। प्रज्ञा सत्ताधारी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख रवींद्र चव्हाण और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुईं। प्रज्ञा मराठवाड़ा क्षेत्र के हिंगोली जिले की रहने वाली हैं। वह पहली बार 2021 में महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुनी गई थीं। स्थानीय निकाय चुनावों के बीच उनका पार्टी बदलना कांग्रेस के लिए एक झटका माना जा रहा है।
अपने पति की मृत्यु के बाद, प्रज्ञा सातव ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्हें पिछले साल जुलाई में विधान परिषद के लिए फिर से नॉमिनेट किया गया था, और उनका कार्यकाल 2030 में खत्म होना था। सातव ने विधान परिषद के चेयरमैन राम शिंदे से बात करने के बाद विधानमंडल सचिवालय में एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। सातव के अलावा, सोलापुर जिले के पूर्व विधायक दिलीप माने भी भाजपा में शामिल हो गए।
राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती अगले दिन होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने नागपुर में पत्रकारों से कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में घमंडी हो गई है और अब लोकतांत्रिक नियमों का सम्मान नहीं करती। सातव के पार्टी बदलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें क्या लालच दिया गया होगा, यह समय आने पर साफ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हुआ वह गलत था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कुछ नेताओं को पैसे और पदों का लालच दे रही है।
उन्होंने कहा, ''भाजपा सत्ता के नशे में घमंडी हो गई है। यह अब लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती। उसे क्या लालच मिला, यह तो समय ही बताएगा। भाजपा ने एक नया आयाम शुरू किया है: 'सत्ता से पैसा, और पैसे से सत्ता।'' उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस-मुक्त भारत की बात की थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भाजपा में शामिल कर लिया है। अगर हम सत्ता में आए, तो यह भाजपा कुछ ही समय में खाली हो जाएगी।''
