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महाराष्ट्र में कांग्रेस संग हो गया खेला, MLC चुनाव के उम्मीदवार से टूटा संपर्क; नागपुर में देशमुख

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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कांग्रेस ने अमरावती सीट से देशमुख को मैदान में उतारा है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इस सीट से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ने प्रवीण पोटे-पाटिल को और वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए)ने नीलेश विश्वकर्मा को मैदान में उतारा है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस संग हो गया खेला, MLC चुनाव के उम्मीदवार से टूटा संपर्क; नागपुर में देशमुख

महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के साथ खेला हो गया। दरअसल, कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को आरोप लगाया कि अमरावती की विधान परिषद सीट से पार्टी उम्मीदवार हर्षजीत देशमुख से पिछले कई दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि संभव है कि चुनाव से पहले विरोधी पार्टियों ने उन्हें 'अपने पाले में कर लिया' हो। कहा जा रहा है कि वह पिछले पांच दिनों से नागपुर में हैं।

कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने कहा कि हालांकि देशमुख से पांच दिनों से संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने उन्हें अस्पताल से मीडियाकर्मियों से बात करते हुए देखा, जहां वे भर्ती हैं। देशमुख ने हालांकि कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन पर किसी का कोई दबाव नहीं है।

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स्थानीय स्व-शासन निकायों से विधान परिषद की 16 सीट और नागपुर स्व-शासन निकाय से एक सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 18 जून को होगा और मतों की गिनती 22 जून को की जाएगी। इन चुनावों के लिए स्थानीय स्व-शासन निकायों के सदस्य ही मतदाता होते हैं। कांग्रेस ने अमरावती सीट से देशमुख को मैदान में उतारा है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इस सीट से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ने प्रवीण पोटे-पाटिल को और वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए)ने नीलेश विश्वकर्मा को मैदान में उतारा है।

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'नागपुर में देशमुख, नहीं हो रहा संपर्क'

कांग्रेस की अमरावती जिला (ग्रामीण) इकाई के अध्यक्ष अनिरुद्ध देशमुख ने कहा कि हर्षजीत पिछले चार-पांच दिनों से नागपुर में हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, ''हर्षजीत का कहना है कि वह निर्वाचन क्षेत्र में आकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमें उनकी चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। जब से वह संपर्क से बाहर हुए हैं, तब से उन्होंने अमरावती में पार्टी के किसी भी बड़े नेता से संपर्क नहीं किया है।'' इस बीच, हर्षजीत ने अस्पताल से टीवी चैनलों से बातचीत में कहा कि पिछले तीन-चार दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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