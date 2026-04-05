सुनेत्रा पवार की गुहार गई बेकार, कांग्रेस ने बारामती उपचुनाव के लिए घोषित किया उम्मीदवार

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने रविवार को राज्य कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल को फोन किया था। सुनेत्रा ने उनसे बारामती विधानसभा क्षेत्र में उनका निर्विरोध उपचुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

कांग्रेस ने बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए एडवोकेट आकाश विजयराव मोरे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आकाश मोरे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सचिव हैं और उनके पिता विजयराव मोरे महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। इससे पहले, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने रविवार को राज्य कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल को फोन किया था। सुनेत्रा ने उनसे बारामती विधानसभा क्षेत्र में उनका निर्विरोध उपचुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सुनेत्रा पवार बारामती सीट से चुनाव लड़ रही हैं।

एक दिन पहले सुनेत्रा पवार ने 23 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे का समर्थन मांगा था। इस सीट पर चुनाव सुनेत्रा के पति और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु के कारण हो रहा है। ठाकरे की पार्टी ने अभी तक सुनेत्रा पवार की मांग पर शिवसेना (यूबीटी) का रुख स्पष्ट नहीं किया है।

एनसीपी (एसपी) का क्या है प्लान विपक्षी एनसीपी (शरदचंद्र पवार) ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह बारामती क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दिवंगत अजित पवार के सम्मान में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार सोमवार को उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को पुणे जिले के बारामती में पार्टी उम्मीदवार की ओर से नामांकन दाखिल करने के दौरान सपकाल उपस्थित रहेंगे। अजित पवार बारामती से 8 बार विधायक रहे हैं।