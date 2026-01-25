कॉलेज प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या; लोकल ट्रेन में यात्री से हुआ झगड़ा, धारदार हथियार से किया हमला
मुंबई के पश्चिमी उपनगर मलाड रेलवे स्टेशन पर शहर के एक कॉलेज के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के अनुसार 33 वर्षीय आलोक कुमार सिंह विले पार्ले से कांदिवली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान शनिवार शाम लगभग 5:40 बजे उन पर हमला किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि विले पार्ले के एनएम कॉलेज में पढ़ाने वाले सिंह का यात्रा के दौरान लोकल ट्रेन में एक सहयात्री से झगड़ा हो गया था।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ट्रेन मलाड स्टेशन पहुंची, उस व्यक्ति ने आलोक सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमलावर सिंह को बुरी तरह घायल और खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि अन्य यात्रियों की ओर से दी गई सूचना पर, रेलवे पुलिस कांदिवली निवासी सिंह को निकटवर्ती अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर, बोरीवली जीआरपी ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। हमलावर का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
अपहरण कर पिटाई करने के आरोप में 6 गिरफ्तार
दूसरी ओर, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर 400 करोड़ रुपये मूल्य के दो-दो हजार रुपये के नोटों से भरे कंटेनर की चोरी में शामिल व्यक्ति का अपहरण और मारपीट करने के आरोप है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित की गई है, जो अन्य बातों के अलावा, इस दावे की जांच करेगी कि कंटेनर में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी थी या नहीं। सरकार ने 2000 रुपये के नोट को मई 2023 में चलन से बाहर कर दिया था। हालांकि, यह अब भी कानूनी मुद्रा बना हुआ है। सैयद अजहर, विराट गांधी और मचिंद्रा मदवी ने बिल्डर से संपर्क किया और दावा किया कि उनके पास दो-दो हजार रुपये के नोटों से भरा एक कंटेनर है, जिसमें कुल 400 करोड़ रुपये है। उन्होंने बिल्डर को बताया कि वे नोटों को बदलना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें जमानत राशि की आवश्यकता है, जो ऐसे लेन-देन में मांगी जाती है।