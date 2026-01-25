Hindustan Hindi News
कॉलेज प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या; लोकल ट्रेन में यात्री से हुआ झगड़ा, धारदार हथियार से किया हमला

संक्षेप:

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ट्रेन मलाड स्टेशन पहुंची, उस व्यक्ति ने आलोक सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमलावर सिंह को बुरी तरह घायल और खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गया।

Jan 25, 2026 11:02 am ISTNiteesh Kumar भाषा
मुंबई के पश्चिमी उपनगर मलाड रेलवे स्टेशन पर शहर के एक कॉलेज के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के अनुसार 33 वर्षीय आलोक कुमार सिंह विले पार्ले से कांदिवली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान शनिवार शाम लगभग 5:40 बजे उन पर हमला किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि विले पार्ले के एनएम कॉलेज में पढ़ाने वाले सिंह का यात्रा के दौरान लोकल ट्रेन में एक सहयात्री से झगड़ा हो गया था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ट्रेन मलाड स्टेशन पहुंची, उस व्यक्ति ने आलोक सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमलावर सिंह को बुरी तरह घायल और खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि अन्य यात्रियों की ओर से दी गई सूचना पर, रेलवे पुलिस कांदिवली निवासी सिंह को निकटवर्ती अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर, बोरीवली जीआरपी ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। हमलावर का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

अपहरण कर पिटाई करने के आरोप में 6 गिरफ्तार

दूसरी ओर, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर 400 करोड़ रुपये मूल्य के दो-दो हजार रुपये के नोटों से भरे कंटेनर की चोरी में शामिल व्यक्ति का अपहरण और मारपीट करने के आरोप है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित की गई है, जो अन्य बातों के अलावा, इस दावे की जांच करेगी कि कंटेनर में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी थी या नहीं। सरकार ने 2000 रुपये के नोट को मई 2023 में चलन से बाहर कर दिया था। हालांकि, यह अब भी कानूनी मुद्रा बना हुआ है। सैयद अजहर, विराट गांधी और मचिंद्रा मदवी ने बिल्डर से संपर्क किया और दावा किया कि उनके पास दो-दो हजार रुपये के नोटों से भरा एक कंटेनर है, जिसमें कुल 400 करोड़ रुपये है। उन्होंने बिल्डर को बताया कि वे नोटों को बदलना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें जमानत राशि की आवश्यकता है, जो ऐसे लेन-देन में मांगी जाती है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
