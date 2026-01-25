कॉलेज प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या; लोकल ट्रेन में यात्री से हुआ झगड़ा, धारदार हथियार से किया हमला

संक्षेप: पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ट्रेन मलाड स्टेशन पहुंची, उस व्यक्ति ने आलोक सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमलावर सिंह को बुरी तरह घायल और खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गया।

मुंबई के पश्चिमी उपनगर मलाड रेलवे स्टेशन पर शहर के एक कॉलेज के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के अनुसार 33 वर्षीय आलोक कुमार सिंह विले पार्ले से कांदिवली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान शनिवार शाम लगभग 5:40 बजे उन पर हमला किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि विले पार्ले के एनएम कॉलेज में पढ़ाने वाले सिंह का यात्रा के दौरान लोकल ट्रेन में एक सहयात्री से झगड़ा हो गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ट्रेन मलाड स्टेशन पहुंची, उस व्यक्ति ने आलोक सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमलावर सिंह को बुरी तरह घायल और खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि अन्य यात्रियों की ओर से दी गई सूचना पर, रेलवे पुलिस कांदिवली निवासी सिंह को निकटवर्ती अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर, बोरीवली जीआरपी ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। हमलावर का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।