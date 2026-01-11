संयम बरतना चाहिए; अजित पवार द्वारा BJP की आलोचना करने पर सीएम फडणवीस नाराज

संक्षेप: महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के दौरान अजित पवार द्वारा भाजपा की आलोचना करने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महायुति के सहयोगी दल के रूप में उन्हें संयम बरतना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति काफी उलझ गई है। कौन किसके साथ है, इसे लेकर लगातार उठा पटक चलती रहती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ने वाले भाजपा और एनसीपी अजित गुट निकाय चुनावों में अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे अजित पवार ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर भी हमला बोला था। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अजित पवार को संयम बरतना चाहिए था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विधानसभा में सत्ता पक्ष में बैठे अपने साथी के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह मुंबई जाने पर इसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा, "मेरे पास बहुत धैर्य है और वह नहीं टूटेगा। हमने सहयोगी दलों के रूप में तय किया था कि हम एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन अजित दादा ने संयम नहीं बरता। पुणे में इस तरह की आलोचनात्मक बयानबाजी करना उन्हें शोभा नहीं देता। मैंने न तो सहयोगियों केखिलाफ और न ही किसी और के खिलाफ कुछ कहा है। जब मैं मुंबई जाऊंगा, तब इस पर जवाब दूंगा।"

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री फडणवीस अजित पवार की पुणे में दिए गए बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अजित पवार ने पिंपरी चिंचवाड नगर निगम चुनावों से पहले स्थानीय शासन को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला था।

आपको बता दें, महायुति में घटक दल होने के बाद भी अजित पवार ने नगर निगम की कुछ सीटों पर अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन किया है।