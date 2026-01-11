Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़CM Fadnavis upset with Ajit Pawar for criticising the BJP Restraint must be exercised
संयम बरतना चाहिए; अजित पवार द्वारा BJP की आलोचना करने पर सीएम फडणवीस नाराज

संयम बरतना चाहिए; अजित पवार द्वारा BJP की आलोचना करने पर सीएम फडणवीस नाराज

संक्षेप:

महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के दौरान अजित पवार द्वारा भाजपा की आलोचना करने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महायुति के सहयोगी दल के रूप में उन्हें संयम बरतना चाहिए।

Jan 11, 2026 09:38 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति काफी उलझ गई है। कौन किसके साथ है, इसे लेकर लगातार उठा पटक चलती रहती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ने वाले भाजपा और एनसीपी अजित गुट निकाय चुनावों में अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे अजित पवार ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर भी हमला बोला था। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अजित पवार को संयम बरतना चाहिए था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विधानसभा में सत्ता पक्ष में बैठे अपने साथी के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह मुंबई जाने पर इसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा, "मेरे पास बहुत धैर्य है और वह नहीं टूटेगा। हमने सहयोगी दलों के रूप में तय किया था कि हम एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन अजित दादा ने संयम नहीं बरता। पुणे में इस तरह की आलोचनात्मक बयानबाजी करना उन्हें शोभा नहीं देता। मैंने न तो सहयोगियों केखिलाफ और न ही किसी और के खिलाफ कुछ कहा है। जब मैं मुंबई जाऊंगा, तब इस पर जवाब दूंगा।"

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री फडणवीस अजित पवार की पुणे में दिए गए बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अजित पवार ने पिंपरी चिंचवाड नगर निगम चुनावों से पहले स्थानीय शासन को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला था।

आपको बता दें, महायुति में घटक दल होने के बाद भी अजित पवार ने नगर निगम की कुछ सीटों पर अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन किया है।

आपको बता दें, अजित पवार ने हाल ही में अपने चाचा शरद पवार के साथ दोबारा जाने के संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी एक साथ आना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद उन्होंने सुप्रिया सुले के साथ भी मंच साझा किया, जिससे एनसीपी के फिर से एक होने की चर्चा और तेज हो गई।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Devendra Fadnavis Ajit Pawar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।