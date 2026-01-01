BMC चुनाव से पहले उद्धव सेना को बड़ा झटका, आदित्य ठाकरे की करीबी शीतल शेठ ने छोड़ी पार्टी
बृहनमुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों से ठीक पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) यानी शिवसेना (UBT) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की उपनेत्री और आदित्य ठाकरे की करीबी सहयोगी शीतल देवरुखकर-शेठ ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार, वे जल्द ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो सकती हैं।
शीतल देवरुखकर-शेठ पार्टी की विभिन्न पहलों में आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर काम करती रही हैं। वे युवा सेना की सक्रिय सदस्य भी रही हैं और मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनावों में भी जीत हासिल की थी। उनका इस्तीफा BMC चुनावों से ऐन पहले आया है, जो पार्टी के लिए गंभीर झटका माना जा रहा है। BMC चुनाव जनवरी 2026 में होने वाले हैं, और इस चुनाव में शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) का गठबंधन महायुति (भाजपा-शिंदे सेना-अजित पवार एनसीपी) को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है।
इस इस्तीफे से शिवसेना (UBT) में आंतरिक असंतोष की खबरें फिर से सामने आ रही हैं। हाल के दिनों में पार्टी के कई नेता और पदाधिकारी टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जता चुके हैं, खासकर वर्ली क्षेत्र में, जो आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है। कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफे की धमकी भी दी थी।
BMC चुनाव मुंबई की सियासत में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यहां पिछले 25 साल से शिवसेना का दबदबा रहा है। हालांकि, 2022 में पार्टी के विभाजन के बाद शिंदे गुट और भाजपा की जोड़ी मजबूत हुई है। इस इस्तीफे से शिवसेना (UBT) की चुनौतियां और बढ़ गई हैं।