CJI बीआर गवई ने की महाराष्ट्र सरकार की तारीफ, जानिए क्या है वजह
संक्षेप: सीजेआई गवई ने राज्य में न्यायालय भवनों के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार और खासकर लोक निर्माण विभाग की प्रशंसा की। उन्होंने महाराष्ट्र में अपने द्वारा उद्घाटन किए गए कई अदालत भवनों का उदाहरण दिया।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई ने महाराष्ट्र में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए गुरुवार को राज्य सरकार की प्रशंसा की तथा हाल के महीनों में उनके द्वारा उद्घाटन किए गए न्यायालय परिसर का हवाला दिया। जस्टिस गवई ने अमरावती जिले में अपने पिता एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल दिवंगत आर. एस. गवई के स्मारक का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि यह खुशी का क्षण है और बहुत कम लोगों को अपने पिता के स्मारक के उद्घाटन में मुख्य अतिथि बनने का अवसर मिलता है। उन्होंने अपने पिता के स्मारक के लिए योगदान देने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया। न्यायमूर्ति गवई ने राज्य में न्यायालय भवनों के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार और खासकर लोक निर्माण विभाग की प्रशंसा की। उन्होंने महाराष्ट्र में अपने द्वारा उद्घाटन किए गए कई अदालत भवनों का उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि महाराष्ट्र में न्यायिक बुनियादी ढांचे की अनदेखी की जाती है और कोई अच्छी परियोजनाएं शुरू नहीं की जाती हैं। फडणवीस ने कहा कि पूर्व राज्यपाल आर.एस. गवई का देश में सभी सम्मान करते थे और उन्हें प्यार करते थे। सीजेआई के पिता के साथ अपनी यादें ताज़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें ‘अजातशत्रु’ कहा।
फडणवीस ने कहा कि विभिन्न पदों पर रहते हुए आर.एस. गवई हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। उप-मुख्यमंत्रियों अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने भी समाज में बहुमूल्य योगदान के लिए दिवंगत आर.एस. गवई की प्रशंसा की।
