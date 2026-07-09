माता-पिता की देखभाल नहीं करेंगे बच्चे तो छिन जाएगी संपत्ति; बॉम्बे HC का बड़ा फैसला

पिता ने आरोप लगाया कि समय के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि साल 2025 में बुजुर्ग जौहरी और उनकी 60 साल की पत्नी को अपना ही घर छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा।

High Court News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता के हितों की रक्षा की गई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि माता-पिता इस शर्त पर अपने बच्चों को संपत्ति उपहार में देते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे। यदि बच्चे अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो माता-पिता अपनी संपत्ति वापस मांग सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यह नियम उन माता-पिता पर भी पूरी तरह लागू होता है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हैं और अमीर हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखद की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत मुंबई के लोअर परेल निवासी एक 42 साल के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे अपने 68 साल के पिता को फ्लैट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया था।

क्या है पूरा मामला? पेशे से जौहरी पिता ने मार्च 2005 में लोअर परेल में एक फ्लैट खरीदा था, जहां वे अपनी पत्नी, बेटे और बेटे के परिवार के साथ रहते थे। करीब 18 साल साथ रहने के बाद पिता ने 8 मई 2023 को एक गिफ्ट डीड के जरिए यह फ्लैट अपने बेटे के नाम कर दिया। इस गिफ्ट डीड में यह स्पष्ट शर्त थी कि बेटा अपने माता-पिता को बुनियादी सुविधाएं और उनकी शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा।

इस बीच पिता ने आरोप लगाया कि समय के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि साल 2025 में बुजुर्ग जौहरी और उनकी 60 साल की पत्नी को अपना ही घर छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद पिता ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत काम करने वाले ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। ट्रिब्यूनल ने अप्रैल में फैसला सुनाते हुए बेटे और उसके परिवार को 60 दिनों के भीतर घर खाली कर माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया था।

पिता गरीब या बेसहारा नहीं हैं, बेटा बोला ट्रिब्यूनल के इस आदेश के खिलाफ बेटे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। बेटे के वकील ने दलील दी कि उसके 68 साले के पिता आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनका अपना ज्वेलरी का व्यवसाय है और उनके पास अन्य अचल संपत्तियां भी मौजूद हैं। बेटे ने कहा, "प्रतिवादी यानी कि माता-पिता न तो बेसहारा हैं और न ही अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। इसलिए उन पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिए।"

कानून अमीर-गरीब नहीं देखता बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेटे की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 की धारा 23 के तहत यदि संपत्ति का हस्तांतरण इस शर्त पर किया गया है कि लाभार्थी बुजुर्ग माता-पिता को बुनियादी सुविधाएं और शारीरिक जरूरतें प्रदान करेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो ट्रिब्यूनल उस गिफ्ट को शून्य घोषित कर सकता है।