छठ घाट और विश्राम केंद्र... BMC चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, उत्तर भारतीयों पर डोरे

संक्षेप: BMC Elections: कांग्रेस ने उत्तर भारतीयों को राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देने के साथ-साथ ऑटो तथा टैक्सी चालकों के लिए विश्राम केंद्रों और मुफ्त स्वास्थ्य जांच सहित बेहतर सुविधाओं का भी आश्वासन दिया है।

BMC Elections: मुंबई नगर निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस ने छठ पूजा के लिए स्थायी तालाब के निर्माण, उत्तर भारतीयों की गरिमा और आजीविका की सुरक्षा तथा एक पारदर्शी हॉकर नीति जैसे प्रमुख वादों को अपने घोषणा-पत्र में शामिल किया है। कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड समेत अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में पार्टी की उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ ने सात सूत्री दस्तावेज रविवार को जारी किया। कांग्रेस ने ‘स्मार्ट वेंडिंग जोन’, योग्य विक्रेताओं के लिए डिजिटल लाइसेंस और ‘टाउन वेंडिंग’ समितियों के निष्पक्ष चुनावों के साथ एक पारदर्शी हॉकर नीति का वादा किया है।

कांग्रेस ने उत्तर भारतीयों को राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देने के साथ-साथ ऑटो तथा टैक्सी चालकों के लिए विश्राम केंद्रों और मुफ्त स्वास्थ्य जांच सहित बेहतर सुविधाओं का भी आश्वासन दिया है। घोषणा पत्र में छठ पूजा के लिए समुद्र तटों पर स्थायी तालाब और घाट, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, महिला श्रद्धालुओं के लिए ‘चेंजिंग रूम’ और लाइफगार्ड सुविधाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शादियों के आयोजन के लिए किफायती दरों पर एक बड़े यात्री/समारोह सुविधा केंद्र के निर्माण का भी वादा किया गया है।

अन्य आश्वासनों में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और रेलवे के समन्वय से दिवाली तथा छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशन के पास किफायती प्रतीक्षा कक्षों की व्यवस्था करना भी शामिल है। गायकवाड़ ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तर भारतीय समुदाय का लगातार साथ दिया है और जब भी पार्टी सत्ता में रही है, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है।